Cảng Sài Gòn trong chiến lược cảng biển Việt Nam giai đoạn mới

(TBTCO) - Trong bối cảnh Nghị quyết 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) đứng trước cơ hội và trách nhiệm trở thành một trong những điểm kết nối hàng hải và logistics quan trọng của khu vực.

Bám sát chủ trương của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, trong năm 2025, Cảng Sài Gòn đã đẩy mạnh tái cơ cấu tổ chức và đưa hệ thống HR Humax vào vận hành nhằm hiện đại hóa quản trị nhân sự. Trên nền tảng kết quả đạt được, Cảng Sài Gòn bước vào năm 2026 với định hướng tiếp tục tái cơ cấu theo chiều sâu, lấy nguồn nhân lực và công nghệ làm hai trụ cột xuyên suốt trong quản lý và khai thác. Đồng thời, đơn vị chú trọng tối ưu hóa nội lực hạ tầng hiện hữu và tăng cường liên kết, bảo đảm tính đồng bộ giữa các đơn vị thành viên và các công ty liên doanh, liên kết.

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Trà Nhi

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải cũng được xác định là trung tâm cảng biển chiến lược của quốc gia với sức khai thác nhiều tuyến tàu mẹ sức chở từ 10.000 đến 24.000 TEU, giữ vai trò cửa ngõ kết nối trực tiếp Việt Nam với các tuyến hàng hải quốc tế. Cảng Sài Gòn đang cùng với VIMC liên doanh, liên kết với các đối tác hàng đầu thế giới: SSA Marine (Hoa kỳ); APM Terminals (Đan Mạch); Singapore PSA Việt Nam để phát triển các cảng nước sâu tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, gồm: SSIT, CMIT và SP-PSA, hiện các cảng này đang phát huy hiệu quả khai thác, vai trò kết nối trong thời gian qua, làm tiền đề cho việc hình thành và phát triển trung tâm trung chuyển quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải và Cần Giờ sau này.

Cảng Sài Gòn xác định năm 2026 là giai đoạn tập trung hoàn thiện đồng bộ các giải pháp về quản trị, khai thác và đầu tư. Trọng tâm sẽ là tiếp tục tinh gọn mô hình điều hành, tăng cường liên thông giữa các đơn vị, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nhân sự và hiệu quả sử dụng tài sản. Với định hướng rõ ràng và giải pháp cụ thể, Cảng Sài Gòn kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Từ thực tiễn đó, Cảng Sài Gòn xác định dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trở thành hướng phát triển chiến lược và sẽ tập trung nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Hiện dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư, khi đi vào hoạt động, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và gia tăng vị thế hàng hải quốc tế của TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Theo kế hoạch, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm phát thải như trang bị thiết bị điện hóa (e-RTG, e-AGV, e-Forklift…), ưu tiên phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch, tăng cường quản lý năng lượng và đẩy mạnh tự động hóa trong khai thác. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu thế quốc tế, đáp ứng mục tiêu Net Zero vào năm 2050 và tạo nền tảng để Cảng trung chuyển Cần Giờ trở thành cảng xanh đầu tiên của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cảng Sài Gòn đang chủ động chuẩn bị cho lộ trình sắp xếp lại mặt bằng và chuyển đổi công năng khai thác tại các khu vực Nhà Rồng Khánh Hội và Tân Thuận. Việc chuyển đổi này gắn chặt với tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, mở ra cơ hội để Cảng Sài Gòn định hình các mô hình khai thác mới phù hợp với xu thế phát triển hiện đại, bền vững của một cảng đô thị trong tương lai.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Cảng Sài Gòn đang khẳng định vai trò nòng cốt trong triển khai các mục tiêu của Nghị quyết 36-NQ/TW, qua đó góp phần nâng cao vị thế cảng biển Việt Nam trong khu vực và quốc tế.