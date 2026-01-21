Dịch vụ, logistics và bất động sản dẫn dắt tăng trưởng thu ngân sách tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Lĩnh vực dịch vụ, logistics và bất động sản là những ngành đang giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu thu ngân sách tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025. Qua đó, tạo dư địa quan trọng cho điều hành tài khóa và triển khai các chương trình đầu tư công trong giai đoạn tới.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 (Thuế TP. Hồ Chí Minh), tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn đạt hơn 28.290 tỷ đồng, tăng khoảng 4.880 tỷ đồng, tương đương 21% so với năm 2024. Mức tăng này phản ánh rõ sự phục hồi và dịch chuyển của dòng tiền trong nền kinh tế, tập trung chủ yếu vào các ngành có khả năng tạo nguồn thu lớn và lan tỏa cao.

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Văn Dũng

Trong cơ cấu thu, khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm tựa chính của dòng tiền ngân sách, với số thu đạt 14.434 tỷ đồng, tăng 2.821 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng 24%. Quy mô và tốc độ tăng của lĩnh vực này cho thấy dòng tiền tiêu dùng, tài chính, thương mại dịch vụ đang đóng vai trò ngày càng lớn trong việc bảo đảm nguồn lực ngân sách cho các nhiệm vụ chi.

Ngành logistics nổi lên như một mắt xích quan trọng trong dòng tiền ngân sách, khi số thu năm 2025 đạt 6.086 tỷ đồng, tăng 21%. Sự gia tăng này gắn liền với nhịp phục hồi của lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử, qua đó tạo nguồn thu ổn định, hỗ trợ cân đối ngân sách và thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi.

Đáng chú ý, bất động sản tiếp tục là nguồn thu có giá trị lớn, với số thu đạt 4.406 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Dòng tiền từ bất động sản, đặc biệt là các khoản thu liên quan đến đất đai, được xem là nguồn lực quan trọng bổ sung cho ngân sách, góp phần tạo dư địa tài chính cho đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng đô thị và phát triển không gian kinh tế.

Ở chiều ngược lại, một số lĩnh vực có đóng góp hạn chế hơn cho dòng tiền ngân sách. Ngành phần mềm tăng trưởng ở mức khiêm tốn (8%), trong khi xây dựng giảm 10%. Điều này phản ánh khó khăn của thị trường trong năm 2025. Sản xuất gần như đi ngang, cho thấy dòng tiền từ khu vực này chưa tạo được đột phá trong ngắn hạn.

Theo Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3, công tác quản lý thu của Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Cục Thuế và lãnh đạo Thành phố, tạo nền tảng thuận lợi cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành được đầu tư, nâng cấp thường xuyên, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thu, giảm rủi ro trong quá trình thực thi công vụ.

Song, việc toàn ngành Thuế vận hành theo bộ máy mới sau thời gian chuẩn bị ngắn đã phát sinh nhiều áp lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận công chức chưa được đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ quản lý thu trên nền tảng điện tử, trong khi khối lượng công việc và yêu cầu xử lý trên các hệ thống ứng dụng ngày càng lớn, đòi hỏi bảo đảm thông suốt, không để gián đoạn.

Cùng với đó, sự thay đổi chính sách và yêu cầu cập nhật dữ liệu quản lý theo mô hình chính quyền hai cấp, chuẩn hóa thông tin người nộp thuế, đặc biệt đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, tạo thêm áp lực đối với đội ngũ công chức thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 xác định tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trước hết, đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% dự toán pháp lệnh thu ngân sách nhà nước được giao, gắn với việc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tại cơ quan thuế theo kế hoạch năm 2026. Các nhiệm vụ quản lý thu được triển khai đồng bộ theo kế hoạch đã xây dựng và báo cáo Thuế TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu đánh giá của ngành đối với từng chức năng quản lý như kê khai, hoàn thuế, miễn giảm, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

Cùng với đó, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 tăng cường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế trên các hệ thống ứng dụng quản lý, thông qua đối chiếu nợ, xử lý số thuế nộp thừa, tạo nghĩa vụ kê khai, đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn. Các biện pháp quản lý đã phát huy hiệu quả trong năm 2025 tiếp tục được duy trì và hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị chú trọng xây dựng đội ngũ công chức theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng mô hình tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật thuế cũng được đẩy mạnh, gắn với việc chủ động thu thập, phân tích thông tin đa chiều về người nộp thuế, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế các hành vi gian lận thuế./.