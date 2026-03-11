Thị trường chứng khoán chờ dòng tiền mới sau giai đoạn đầu năm

(TBTCO) - Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay vẫn được đánh giá tích cực, dù quý I khó bứt phá do thanh khoản hạn chế. Khi dòng tiền cải thiện và lãi suất ổn định hơn, thị trường được kỳ vọng có thêm dư địa tăng trưởng trong các quý tới.

Theo nhận định của ông Nguyễn Kỳ Minh - Kinh tế trưởng Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS), triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, đặc biệt trong quý I, thị trường khó có khả năng bứt phá mạnh do thanh khoản còn hạn chế, đồng thời chịu ảnh hưởng từ những biến động gần đây trên thị trường tài chính quốc tế.

Ông Minh cho rằng, sau quý I, khi thị trường bước qua giai đoạn đầu năm và các yếu tố mùa vụ sau Tết âm lịch dần ổn định, dòng tiền có thể quay trở lại thị trường. Cùng với đó, nếu mặt bằng lãi suất có xu hướng “dịu” hơn, tâm lý và khả năng giải ngân của nhà đầu tư cũng được cải thiện, qua đó tạo điều kiện để thị trường tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo.

Hiện chỉ số VN-Index đã quay trở lại gần mức đầu năm và theo dự báo có thể tăng khoảng 15 - 20% trong cả năm. Do đó, nếu lựa chọn được thời điểm giải ngân phù hợp, nhà đầu tư vẫn có khả năng đạt mức sinh lợi tương ứng, thậm chí cao hơn trong năm nay.

Nguồn: SSI Research.

Về các nhóm ngành, ông Minh cho biết một số lĩnh vực đáng chú ý hiện nay gồm điện than và các doanh nghiệp liên quan đến xăng dầu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi yếu tố nguồn cung cũng như chính sách điều hành giá trong nước. Việt Nam đang duy trì các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế áp lực lạm phát, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu, do đó khả năng tăng mạnh của giá trong nước có thể bị hạn chế. Bên cạnh đó, trong trường hợp hoạt động xuất khẩu bị thu hẹp ở một số thời điểm, vấn đề đảm bảo nguồn cung nhập khẩu để bù đắp thiếu hụt cũng cần được tính đến.

Ngoài ra, ngành phân bón cũng được đánh giá có thể có một số lợi thế nhất định trong giai đoạn tới. Trong khi đó, lĩnh vực tài chính - ngân hàng, vốn là trụ cột của thị trường trong nhiều năm qua, có thể không còn tăng trưởng mạnh như trước. Theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, năm nay huy động vốn dự kiến tăng hơn 16% trong khi tăng trưởng tín dụng khoảng 14,6%. Các mục tiêu này được cho là phù hợp với yêu cầu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, song cũng cho thấy dư địa bứt phá của nhóm ngân hàng trong ngắn hạn có thể không lớn như các năm trước.

Đối với ngành bất động sản, ông Minh cho rằng với mặt bằng lãi suất hiện nay, lĩnh vực này chưa phải là lựa chọn được đặt nhiều kỳ vọng trong thời điểm hiện tại. Ngược lại, ngành công nghệ được đánh giá có triển vọng đáng chú ý khi một số doanh nghiệp đang thúc đẩy các dự án liên quan đến bán dẫn và công nghệ cao. Chẳng hạn, FPT đang định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị chip bán dẫn, trong khi Viettel cũng đang chuẩn bị cho hoạt động sản xuất trong lĩnh vực này.

Riêng đối với ngành chứng khoán, ông Minh nhận định, lĩnh vực này có thể hưởng lợi từ triển vọng nâng hạng thị trường của FTSE Russell khi thanh khoản và quy mô giao dịch trên thị trường có khả năng gia tăng. Tuy nhiên, ngành cũng đứng trước những thay đổi về cấu trúc thị trường, trong đó có khả năng các nhà môi giới toàn cầu có thể đặt lệnh trực tiếp tại Việt Nam mà không cần thông qua các công ty chứng khoán trong nước. Điều này sẽ đặt ra yêu cầu các công ty chứng khoán phải đẩy mạnh đầu tư công nghệ, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

“Dù cạnh tranh gia tăng có thể tạo ra những thách thức trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài đây cũng là yếu tố thúc đẩy sự cải thiện về năng lực và mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho thị trường chứng khoán Việt Nam” - ông Minh nhấn mạnh.