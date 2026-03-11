Ngày 11/3: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn đồng loạt tăng

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay (11/3) đồng loạt tăng khi giá dầu thô bùng nổ do xung đột tại Trung Đông. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp duy trì ổn định ở mức cao nhất 463 đồng/TSC.

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường lớn hôm nay đồng loạt tăng khi giá dầu thô bùng nổ do xung đột tại Trung Đông. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,8% (0,61 Baht) lên mức 72,6 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,4% (5,1 Yên) lên mức 368,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 3,8% (630 Nhân dân tệ) lên mức 17,245 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức 197,6 US cent/kg, tăng 1%.

Hợp đồng cao su giao tháng 8 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) chốt phiên tăng 8,7 Yên, tương đương 2,34%, lên 380 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 240 Nhân dân tệ, tương đương 1,44%, lên 16.895 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 4 được giao dịch sôi động nhất trên SHFE tăng mạnh 1.305 Nhân dân tệ, tương đương 8,98%, lên 15.835 Nhân dân tệ/tấn sau khi chạm mức giới hạn tăng trong phiên.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.