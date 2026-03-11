Ngày 11/3: Giá heo hơi trên cả nước dao động từ 60.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (11/3) nhìn chung ổn định tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, thị trường miền Nam ghi nhận một số tỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Hiện mức giá cao nhất vẫn duy trì tại một số địa phương phía Nam, đạt 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động so với hôm trước, nhiều địa phương tiếp tục giữ giá ổn định. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ cùng giữ mức 61.000 đồng/kg; Lai Châu tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định. Cụ thể, heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục được giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg. Gia Lai giữ mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thương lái tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng duy trì giá heo ở mức 64.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 60.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại một số địa phương giảm. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg; Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg xuống 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, thương lái tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giao dịch heo hơi ở mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức 67.000 đồng/kg; An Giang giữ mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại nhiều địa phương, song một số tỉnh miền Nam ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ. Hiện mức giá cao nhất trên thị trường vẫn ở mức 68.000 đồng/kg./.