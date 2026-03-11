Ngày 11/3: Giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng mạnh do chi phí vận tải leo thang

Giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn hôm nay (11/3) đồng loạt tăng mạnh khi giá dầu và chi phí vận chuyển toàn cầu leo thang do căng thẳng quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng.

Giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn hôm nay đồng loạt tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 1,2% (37 nhân dân tệ) lên mức 3.112 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,63% (5 nhân dân tệ) lên mức 797,5 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,58 USD lên mức 103,65 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 2,28%, lên 784,5 Nhân dân tệ/tấn. Đây là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của mặt hàng này.

Dù đối mặt với nhiều áp lực, thị trường vẫn xuất hiện những nhịp hồi phục đáng chú ý khi giá thép thanh có thời điểm chạm mốc 3.120 Nhân dân tệ/tấn, mức cao nhất trong vòng hơn một tháng qua. Sự nâng đỡ này phần lớn đến từ những tín hiệu chính sách mạnh mẽ tại Trung Quốc nhằm kiểm soát chặt chẽ năng lực sản xuất dư thừa.

Trong ngắn hạn, xu hướng giá thép toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào tốc độ thẩm thấu của các chính sách kích cầu đối với ngành xây dựng tại các nền kinh tế lớn.

Thị trường trong nước

Trong nước, theo cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép xây dựng hiện tương đối ổn định tại cả ba miền, dao động trong khoảng 12.520 - 13.950 đồng/kg đối với các sản phẩm phổ biến như CB240 và D10 CB300. Nhiều doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Việt Đức Steel, Việt Sing, Việt Ý, Thép TungHo hay VAS vẫn giữ nguyên giá bán so với các phiên trước.

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, giá thép và quặng sắt có thể tiếp tục biến động trong biên độ hẹp. Áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế khi nhu cầu từ ngành xây dựng tại nhiều nền kinh tế lớn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, trong khi các nhà phân phối vẫn duy trì tâm lý thận trọng và hạn chế tích trữ hàng hóa quy mô lớn./.