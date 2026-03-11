Hoàn thiện, triển khai hiệu quả chính sách ưu đãi với lĩnh vực bán dẫn

Tại Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, tổ chức chiều 10/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng giao Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao.

Trên 14,2 tỷ USD vốn FDI đổ vào lĩnh vực bán dẫn

Việc nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam được khởi công xây dựng vào ngày 16/1/2026 đã thể hiện quyết tâm từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Đến nay, Việt Nam đã tham gia vào tất cả các công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Tổng vốn FDI trong lĩnh vực bán dẫn đạt trên 14,2 tỷ USD với 241 dự án.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP/Thu Sa.

Tại Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là các khâu đóng gói và kiểm thử chip.

Thời gian qua, các bộ, ngành đã tập trung tháo gỡ rào cản về thể chế, hoàn thiện khung pháp lý; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, gắn với nâng cao năng lực nội sinh của doanh nghiệp trong nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục 11 ngành công nghiệp chiến lược, trong đó có công nghiệp bán dẫn. Năm 2025, Quốc hội đã thông qua 13 luật liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phát triển ngành bán dẫn.

Triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đến nay, 10/38 đề án, nhiệm vụ đã được hoàn thành đúng hạn; 24/38 đề án, nhiệm vụ đang trong quá trình triển khai theo thời hạn được giao; 4/38 đề án, nhiệm vụ chưa đến thời gian thực hiện và không có đề án, nhiệm vụ chậm, muộn.

Các bộ và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện chiến lược thuộc phạm vi quản lý của mình. Trong đó, 25 địa phương đã ban hành kế hoạch riêng để triển khai.

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đã báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và tình hình thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc trình bày về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Đại diện các địa phương phát biểu về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp cho ý kiến về đầu tư phát triển phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn; khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu, sản xuất - kinh doanh…

Giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và lâu dài

Đánh giá cao những kết quả đạt được, song Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ rất khó khăn với nhiều thách thức, đòi hỏi phải có các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và lâu dài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị thống nhất phương châm hành động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là: "Quyết liệt triển khai - Phối hợp đồng bộ - Tập trung trọng điểm - Tạo kết quả thực chất".

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và đầu tư đối với lĩnh vực bán dẫn; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bố trí và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tiếp tục tập trung thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế.

Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn, hoàn thiện các chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn. Bộ Công thương nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp điện tử và bán dẫn; bảo đảm các điều kiện về năng lượng và hạ tầng phục vụ sản xuất công nghệ cao...

Các địa phương chủ động chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút các dự án công nghệ cao và hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu; phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu đã được đầu tư; mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp công nghệ trong nước chủ động nâng cao năng lực công nghệ, tăng cường đầu tư cho R&D, tích cực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn./.