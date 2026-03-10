Dòng vốn FDI đầu năm thận trọng nhưng niềm tin dài hạn vẫn duy trì

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, dòng vốn FDI vào Việt Nam đầu năm 2026 có xu hướng điều chỉnh thận trọng. Tuy nhiên, việc vốn thực hiện tiếp tục tăng và các dự án mới vẫn được triển khai cho thấy niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài đối với triển vọng đầu tư tại Việt Nam vẫn được duy trì.

Vốn đăng ký mới tăng 61,5% so với cùng kỳ

Trong 2 tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều yếu tố bất định. Lạm phát tại một số nền kinh tế lớn vẫn duy trì ở mức cao khiến mặt bằng lãi suất quốc tế chưa có nhiều dư địa giảm nhanh.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và một số khu vực khác tiếp tục gây áp lực lên giá năng lượng và chi phí logistics toàn cầu. Bên cạnh đó, chính sách thương mại và thuế quan của một số nền kinh tế lớn còn nhiều biến động, khiến môi trường đầu tư và thương mại quốc tế thiếu ổn định.

Trong bối cảnh đó, nhiều tập đoàn đa quốc gia có xu hướng điều chỉnh chiến lược đầu tư theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên tối ưu hóa chuỗi cung ứng hiện hữu và đánh giá lại kế hoạch mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Vốn giải ngân FDI 2 tháng ước đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn tiếp tục diễn ra, trong đó Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến có sức hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng và vị trí thuận lợi trong chuỗi sản xuất khu vực.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt trên 6 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, có một số tín hiệu đáng chú ý với dòng vốn FDI vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm.

Tính lũy kế đến ngày 28/2/2026, cả nước có 45.933 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 533,4 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 353,45 tỷ USD, bằng khoảng 66,2% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Cụ thể, vốn thực hiện tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Vốn giải ngân ước đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu có xu hướng thận trọng hơn.

Kết quả này cho thấy các dự án đầu tư hiện hữu tiếp tục được triển khai đúng tiến độ và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam. Việc duy trì mức tăng trưởng giải ngân cũng góp phần củng cố vai trò của khu vực FDI trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu của nền kinh tế.

Cùng với đó, vốn đăng ký mới tăng mạnh trong khi vốn điều chỉnh và hoạt động góp vốn, mua cổ phần có xu hướng giảm. Vốn đăng ký mới tăng 61,5% so với cùng kỳ, số lượng dự án cấp mới tăng 20,2%. Điều này cho thấy Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế trong chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh đó, cơ cấu đối tác đầu tư tiếp tục phản ánh vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực Đông Á. Các nhà đầu tư từ Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ hai với 1,9 tỷ USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan với số vốn lần lượt là 807,4 triệu USD; 256,4 triệu USD và 233,8 triệu USD.

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 30,9%), Hàn Quốc đứng đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 19,4%). Trung Quốc đứng đầu về số giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 28,5%).

Sự gia tăng số dự án từ Trung Quốc cùng với việc Hàn Quốc và Singapore duy trì vị trí dẫn đầu về tổng vốn cho thấy Việt Nam đang giữ vai trò ngày càng rõ nét trong mạng lưới sản xuất khu vực, đặc biệt trong các ngành điện tử, thiết bị công nghệ và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Điểm sáng trong thu hút dự án FDI công nghệ cao quy mô lớn

Xét theo diễn biến từng tháng, dòng vốn đầu tư nước ngoài có sự thay đổi đáng chú ý giữa tháng 1 và tháng 2.

Trong tháng 1/2026, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,57 tỷ USD, giảm so với cùng kỳ năm trước do vốn điều chỉnh và hoạt động góp vốn, mua cổ phần giảm đáng kể. Tuy nhiên, vốn thực hiện vẫn duy trì mức tăng tích cực, phản ánh các dự án FDI hiện hữu tiếp tục được triển khai ổn định.

Bước sang tháng 2/2026, hoạt động thu hút đầu tư có dấu hiệu cải thiện khi xuất hiện một số dự án quy mô lớn và số lượng dự án cấp mới gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Theo đó, tổng vốn FDI đăng ký riêng trong tháng 2/2026 tăng 34% so với tháng 1/2026.

Một số dự án nổi bật trong tháng 2 có thể kể đến như: Dự án Samsung Electro-mechanics Việt Nam số 2 của Công ty TNHH Samsung (Hàn Quốc) về sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,2 tỷ USD tại tỉnh Thái Nguyên; Dự án sản xuất vải Future textile (Singapore) điều chỉnh tăng vốn đầu tư 350 triệu USD nâng tổng vốn đầu tư đăng ký lên 477 triệu USD tại Tây Ninh.

Đặc biệt, đã xuất hiện điểm sáng trong thu hút các dự án FDI công nghệ cao quy mô lớn. Trong tháng 2/2026, dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp FCBGA phục vụ robot, xe tự hành và các thiết bị điện tử công nghệ cao. Việc triển khai dự án này là minh chứng cho định hướng thu hút FDI có chọn lọc của Việt Nam, ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và có khả năng liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Nhìn chung, thu hút FDI vào Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính thận trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, việc vốn thực hiện tiếp tục tăng và số lượng dự án mới gia tăng cho thấy niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam vẫn được duy trì.

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, chính sách thu hút FDI cần tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang hoạt động, thúc đẩy mở rộng đầu tư của các tập đoàn lớn. Đồng thời nâng cao chất lượng dòng vốn theo hướng ưu tiên công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), năng lượng mới và tăng cường liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.