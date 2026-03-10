Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026

(TBTCO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (Vietnam Smart Factory Expo 2026 - VSE 2026) từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 10/3/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo công bố Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (Vietnam Smart Factory Expo 2026 - VSE 2026) và Triển lãm quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026 (Vietnam Hardware Fair - VHF 2026).

Đây là sự kiện quốc tế trọng điểm về sự giao thoa giữa đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghiệp, mang đến cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất và khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đức Minh

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Uninet Exhibition (Singapore) tổ chức, với sự đồng hành của MICE EIMS Hàn Việt và Trung tâm Triển lãm và hội nghị Busan, Hàn Quốc (BEXCO).

Với quy mô lên tới 500 gian hàng trên diện tích 8.800 m², VSE 2026 dự kiến thu hút hơn 14.000 lượt khách tham quan chuyên ngành, cùng đại diện đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm tập trung vào các nội dung mang tính bước ngoặt của kỷ nguyên công nghiệp 4.0, giới thiệu và trình diễn các giải pháp đột phá trong lĩnh vực: điện - điện tử, tự động hóa, robot, UAV, năng lượng mới, in 3D, laser, hệ thống giám sát thông minh và các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Trong chuỗi 3 ngày diễn ra sự kiện, các hoạt động cốt lõi bao gồm: triển lãm công nghệ, khoảng 500 phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) xuyên biên giới, các tọa đàm chuyên đề và bàn tròn thảo luận cấp cao.

Ông Steven Ni - Giám đốc điều hành Uninet Exhibition giới thiệu về Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026 (Vietnam Hardware Fair - VHF 2026) sẽ được tổ chức song song trong khuôn khổ sự kiện, nhằm kết nối doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

VHF 2026 được đồng tổ chức bởi Công ty TNHH Mice EIMS Hàn Việt (EIMS) và Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Busan (BEXCO); cùng sự hỗ trợ từ Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (HASI) và Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP. Hồ Chí Minh (HAMEE).

VHF trưng bày 6 nhóm ngành hàng chủ lực gồm: Công cụ dụng cụ, sản phẩm ngũ kim, khóa & bảo mật, nhà máy thông minh, bảo hộ lao động, nhà thông minh. Triển lãm dự kiến thu hút hơn 14.000 khách tham quan chuyên ngành trên toàn cầu.

Ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá về ý nghĩa chiến lược của sự kiện, ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) khẳng định: “Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 không chỉ là một sự kiện giới thiệu, trình diễn công nghệ đơn thuần, mà còn là nền tảng kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực sản xuất thông minh. Thông qua việc phối hợp tổ chức VSE 2026, NIC kiên định mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tạo đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm chủ các công nghệ tiên tiến như tự động hóa, robot, in 3D và các giải pháp nhà máy thông minh toàn diện”.

Đại diện Ban Tổ chức trả lời phỏng vấn. Ảnh: Đức Minh

Sự kiện VSE & VHF 2026 chính là một điểm chạm mang tính chiến lược. Sự kiện dự kiến quy tụ đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn công nghệ đa quốc gia, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư, cùng mạng lưới các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo hàng đầu.

Đây được kỳ vọng không chỉ là một triển lãm giao thương, mà là một diễn đàn trọng điểm để thúc đẩy hợp tác công nghệ sâu rộng, thu hút dòng vốn đầu tư FDI thế hệ mới, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế độc lập, tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu./.