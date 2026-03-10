Hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia
(TBTCO) - Năm 2026 là năm đầu triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Theo Bộ Tài chính, tổng vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện các chương trình trong năm nay là 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện cơ chế, phân bổ vốn và giải ngân vẫn đang trong giai đoạn đầu. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực.