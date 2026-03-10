(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định, những cải cách được quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh phát triển minh bạch, nâng cao năng lực quản trị và từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới.