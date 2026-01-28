(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ về thanh toán vốn đầu tư công hỗ trợ các đối tượng của chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tục này nhằm thống nhất quy trình thực hiện trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách.

Thủ tục hành chính nội bộ mới được công bố có tên “Thanh toán vốn đầu tư công hỗ trợ các đối tượng của chương trình mục tiêu quốc gia”, thuộc lĩnh vực kho bạc và do Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện.

Về cách thức thực hiện, thủ tục hành chính này được triển khai chủ yếu trên môi trường điện tử. Trường hợp đơn vị giao dịch không thể thực hiện do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật dân sự, việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích, thuê dịch vụ của tổ chức, cá nhân, ủy quyền theo quy định hoặc giao dịch trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính công bố thủ tuc hành chính nhằm chuẩn hóa quy trình thanh toán vốn đầu tư công cho chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh minh họa

Về trình tự thực hiện, UBND cấp xã giao phòng chuyên môn thực hiện công khai thông tin chính sách, đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá, tổng hợp danh sách các đối tượng có nhu cầu hỗ trợ. Việc rà soát phải bảo đảm đúng nội dung, đối tượng, nguyên tắc và tiêu chí theo quy định của từng chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Danh sách này được trình UBND cấp xã phê duyệt trước thời điểm cấp có thẩm quyền giao dự toán và kế hoạch vốn hàng năm.

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm từ ngân sách nhà nước được giao, UBND cấp xã giao phòng chuyên đồng thời là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho từng đối tượng theo từng lần chi trả.

Hồ sơ thanh toán gồm giấy đề nghị rút dự toán; bảng kê danh sách các đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ cho hộ gia đình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm được giao; danh sách các đối tượng hỗ trợ đã được phê duyệt.

Ngoài ra, hồ sơ còn bao gồm các chứng từ chuyển tiền như giấy đề nghị thanh toán vốn, giấy đề nghị thu hồi vốn đối với trường hợp thu hồi tạm ứng, giấy đề nghị thu hồi vốn ứng trước và giấy rút vốn theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP.

Hồ sơ được lập thành 2 bộ, trong đó một bộ gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện rút dự toán và thanh toán cho đối tượng hỗ trợ, một bộ lưu tại phòng chuyên môn cấp xã.

Thời hạn giải quyết thủ tục tối đa là 2ngày làm việc kể từ khi Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Riêng đối với các khoản tạm ứng vốn, thời hạn thanh toán là một ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là các phòng chuyên môn cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các phòng chuyên môn giữ vai trò đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách. Kết quả giải quyết được Kho bạc Nhà nước xác nhận trực tiếp trên chứng từ chuyển tiền hoặc thông báo qua Trang thông tin dịch vụ công đối với các đơn vị giao dịch điện tử. Trường hợp từ chối thanh toán hoặc tạm ứng, Kho bạc Nhà nước thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công.

Bộ Tài chính cho biết, thủ tục hành chính này không thu phí, lệ phí, không yêu cầu điều kiện thực hiện, được ban hành trên cơ sở các nghị định của Chính phủ nhằm chuẩn hóa, thống nhất và bảo đảm chặt chẽ quy trình thanh toán vốn đầu tư công hỗ trợ các đối tượng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia./.