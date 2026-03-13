Kiểm soát chi chặt chẽ, bảo đảm giải ngân

(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm các khoản chi được thực hiện đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán của ngân sách và các đơn vị giao dịch.

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), ngay từ đầu năm 2026, toàn hệ thống đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), trong đó, đặc biệt chú trọng việc kiểm soát chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các khoản chi được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.

Để bảo đảm hoạt động kiểm soát chi diễn ra thông suốt, KBNN đã duy trì ổn định các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống cũng như thanh toán với các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước. Việc vận hành ổn định các hệ thống thanh toán đã giúp quá trình xử lý các khoản chi ngân sách được thực hiện nhanh chóng, chính xác, đồng thời bảo đảm an toàn trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ.

Nguồn: Kho bạc Nhà nước. Đồ họa: Phương Anh

Đáng chú ý, những tháng đầu năm cũng là giai đoạn cao điểm của công tác chỉnh lý quyết toán ngân sách năm trước, đồng thời triển khai các nhiệm vụ chi của năm ngân sách mới. Trong bối cảnh đó, KBNN đã chủ động bố trí nguồn nhân lực, tăng cường giám sát hoạt động của các hệ thống nghiệp vụ, nhất là trong thời gian kéo dài thanh toán phục vụ công tác quyết toán và trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác kiểm soát chi NSNN trong hệ thống KBNN tiếp tục được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả. Tính đến ngày 8/3/2026, lũy kế chi thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN ước đạt hơn 283 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 15,7% dự toán chi thường xuyên năm 2026 (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).

Việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, mà còn giúp bảo đảm các nguồn lực ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và tiết kiệm, hiệu quả.

Ngân sách nhà nước được tập trung kịp thời Trong 2 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn nhằm tập trung nhanh các khoản thu cho ngân sách nhà nước. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong hệ thống đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan liên quan để thực hiện tập trung kịp thời các khoản thu vào ngân sách, đồng thời hạch toán đầy đủ, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp. Tính đến ngày 8/3/2026, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 634 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 25,1% dự toán năm 2026. Việc tập trung nhanh các khoản thu vào ngân sách không chỉ giúp bảo đảm nguồn lực tài chính cho các nhiệm vụ chi ngân sách, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều hành ngân quỹ nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý ngân sách và điều hành tài khóa của Chính phủ.

Bên cạnh đó, KBNN cũng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và quản lý ngân sách.

Theo số liệu tổng hợp, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 qua hệ thống KBNN đạt hơn 45 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 4,6% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2026, KBNN cũng thực hiện thanh toán đối với các khoản vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 2026. Theo đó, số vốn được thanh toán qua hệ thống KBNN đạt khoảng 875 tỷ đồng, xấp xỉ 9,6% kế hoạch vốn chuyển sang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công, KBNN luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm việc giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ và đúng mục đích sử dụng vốn.

Việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công chặt chẽ cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN, hạn chế thất thoát, lãng phí, đồng thời hỗ trợ quá trình triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ động huy động vốn cho ngân sách

Cùng với nhiệm vụ chi NSNN, trong 2 tháng đầu năm, KBNN tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương thông qua phát hành trái phiếu chính phủ. Việc phát hành trái phiếu chính phủ được triển khai trên cơ sở bám sát diễn biến của thị trường tài chính - tiền tệ, bảo đảm phù hợp với nhu cầu huy động vốn của ngân sách và điều kiện thị trường.

Tính đến hết ngày 8/3/2026, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 13,1% kế hoạch năm và hơn 59,4% kế hoạch phát hành quý I/2026 đã thông báo ra thị trường. Kỳ hạn phát hành bình quân của trái phiếu đạt khoảng 10,03 năm, lãi suất phát hành bình quân duy trì khoảng 4,05%/năm. Mức lãi suất này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh thị trường tiền tệ những tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản thông qua các nghiệp vụ thị trường mở, với lãi suất repo kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tháng ở mức khoảng 4,5%/năm. Trong khi đó, trên thị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ, tỷ lệ dự thầu so với khối lượng gọi thầu đạt khoảng 82%, cho thấy nhu cầu của thị trường đối với trái phiếu chính phủ vẫn ở mức khá.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, KBNN cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu chính phủ đến hạn. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng số tiền thanh toán gốc, lãi và phí trái phiếu đạt hơn 50,7 nghìn tỷ đồng.

Điều hành ngân quỹ chủ động, linh hoạt

Để nguồn NSNN phát huy hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục triển khai các phương án điều hành ngân quỹ nhà nước một cách chủ động, linh hoạt nhằm bảo đảm khả năng thanh toán của NSNN trong mọi thời điểm.

Cùng với đó, KBNN cũng sẽ tăng cường công tác quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ, đồng thời hướng dẫn các đơn vị KBNN địa phương phối hợp với các ngân hàng thương mại trong công tác thu ngân sách và triển khai thanh toán song phương điện tử theo đúng lộ trình.

Việc duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống thanh toán, kết hợp kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách và huy động vốn hiệu quả thông qua phát hành trái phiếu chính phủ được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý NSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.