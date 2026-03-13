Ngành Đường sắt giảm giá vé hành khách và giá cước vận chuyển hàng hóa như sau, tương ứng các mức: Giảm 3% giá vé hành khách trên tất cả các đoàn tàu; giảm 4% giá cước vận chuyển hàng hóa. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 13/3.

Đường sắt giảm giá vé từ 0 giờ ngày 13/3

Ngành Đường sắt cũng tiếp tục áp dụng các chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội: Giảm 90% giá vé cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động cách mạng trước năm 1945; giảm 30% cho người có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh… người khuyết tật nặng theo quy định của pháp luật (bao gồm cả hành khách là người nước ngoài).

Bên cạnh đó, ngành giảm 15% cho người cao tuổi là công dân Việt Nam (trên 60 tuổi); giảm 25% cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi, miễn phí vé tàu đối với trẻ em dưới 6 tuổi. (Mỗi vé hành khách người lớn được kèm 1 trẻ em dưới 6 tuổi); giảm 10% cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, vé khứ hồi chiều về.

Trước đó, ngày 8/3, ngành Đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với thời điểm trước đó, do giá nhiên liệu trong nước tăng đột biến./.