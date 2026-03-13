Sáng ngày 13/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.065 VND, tăng VNĐ so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,52%, hiện ở mức 99,74 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.858 - 26.264 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.048 - 26.318 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.048 đồng 26.318 đồng Vietinbank 26.050 đồng 26.314 đồng BIDV 26.078 đồng 26.318 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.505 - 30.401 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.493 đồng 31.048 đồng Vietinbank 29.745 đồng 31.105 đồng BIDV 29.757 đồng 31.035 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 166 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.37 đồng 169.49 đồng Vietinbank 160.41 đồng 169.91 đồng BIDV 160.57 đồng 169.65 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 13/3/2026, giảm 40 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.150 - 27.190 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,52%, hiện ở mức 99,74 điểm.

Đồng USD tăng so với đồng EUR trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Năm, tiến gần hơn tới mức cao nhất trong năm nay, khi giá năng lượng tăng vọt làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu của châu Âu và thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến sự an toàn của đồng bạc xanh.

Sự gia tăng nhanh chóng của giá năng lượng đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu, khi các nhà kinh tế cảnh báo rằng một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông sẽ làm khuếch đại những tác động kinh tế. Các quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới đã chứng kiến đồng tiền của họ giảm giá mạnh nhất so với USD kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran. Đồng Rupee của Ấn Độ và đồng Yên Nhật đã giảm hơn 1,5%, trong khi đồng EUR và đồng Ưon Hàn Quốc lần lượt giảm 2% và 3%.

Trong khi đó, USD đã tăng hơn 1,5% so với rổ các đồng tiền chủ chốt và đang tiến gần mức cao nhất kể từ tháng 11/2025, một phần nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn, đồng thời do Mỹ là nước xuất khẩu năng lượng ròng.

Đồng EUR giảm 0,5%, xuống còn 1,1513 USD, không xa mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Các chiến lược gia nhận định rằng, sự gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng sẽ gây thêm áp lực lên đồng EUR. Đồng Bảng Anh giảm 0,5%, xuống còn 1,3348 USD, chỉ cao hơn đôi chút so với mức thấp nhất của năm nay. So với đồng Yên Nhật, USD tăng 0,3%, lên 159,395 Yên./.