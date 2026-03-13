Ngày 13/3: Giá thép và quặng sắt đồng loạt tăng nhờ kỳ vọng sản lượng gang phục hồi

Giá thép và quặng sắt hôm nay (13/3) trên các sàn giao dịch lớn được hỗ trợ khi thị trường kỳ vọng sản lượng gang nóng tại Trung Quốc sẽ phục hồi sau thời gian hạn chế sản xuất. Tại thị trường trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp.

Giá thép và quặng sắt hôm nay trên các sàn giao dịch lớn phục hồi. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải đi ngang mức 3.107 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,63% (5 Nhân dân tệ) lên mức 801,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,41 USD lên mức 104,15 USD/tấn.

Giá quặng sắt tương lai tăng trong phiên giao dịch khi nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép được dự báo cải thiện cùng với sự sụt giảm nguồn cung vận chuyển từ các quốc gia xuất khẩu lớn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5, được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), tăng 0,96% lên 788 Nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng 114,76 USD/tấn.

Theo các nhà phân tích, sản lượng gang nóng, nguyên liệu đầu vào chính cho sản xuất thép được dự báo sẽ phục hồi sau khi các nhà máy giảm sản xuất trong thời gian diễn ra kỳ họp quốc hội thường niên tại Trung Quốc. Điều này làm gia tăng nhu cầu đối với quặng sắt và các nguyên liệu luyện kim.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại miền Bắc, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép Việt Sing với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg. Thép Việt Ý với dòng thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Trung, giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg. Thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá thép Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg. Thép VAS với dòng thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo với dòng thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.