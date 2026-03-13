Ngày 13/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/3) đồng loạt đảo chiều tăng sau phiên giảm mạnh trước đó. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng nhẹ, hiện được niêm yết ở mức 2.807.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.837.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 85,61 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay đảo chiều tăng sau phiên giảm mạnh trước đó. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.262.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.363.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng nhẹ, hiện được niêm yết ở mức 2.807.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.837.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.809.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.842.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.289.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.294.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 13/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.807.000 2.837.000 2.809.000 2.842.000 1 kg 74.843.000 75.641.000 74.895.000 75.792.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.814.000 2.844.000 2.816.000 2.846.000 1 kg 75.049.000 75.853.000 75.091.000 75.904.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 85,61 USD/ounce.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis thuộc FX Empire, thị trường bạc hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi tiếp cận ngưỡng 90 USD/ounce. Đây được xem là vùng kháng cự mạnh, nơi giá bạc đã nhiều lần thử vượt qua nhưng chưa thể duy trì đà tăng bền vững. Chính vì vậy, câu hỏi được giới đầu tư quan tâm hiện nay là liệu kim loại này có đủ động lực để bứt phá khỏi mốc quan trọng này hay không.

Ở góc nhìn ngắn hạn, chuyên gia này cho rằng các nhịp điều chỉnh giảm vẫn có thể xuất hiện và khiến giá bạc lùi sâu hơn. Tuy nhiên, khu vực quanh 80 USD/ounce được đánh giá là vùng có thể thu hút lực mua hỗ trợ. Trong trường hợp áp lực bán gia tăng và giá phá vỡ mốc này, thị trường có khả năng quay trở lại kiểm tra vùng 70 USD/ounce, mức đáy từng hình thành trong giai đoạn tích lũy trước đó.

Dù vậy, về triển vọng dài hạn, ông vẫn giữ quan điểm tương đối tích cực đối với bạc. Chiến lược mua vào khi thị trường điều chỉnh được xem là lựa chọn đáng cân nhắc, song nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng bởi biên độ biến động của bạc thường lớn hơn đáng kể so với vàng.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 13/3/2026: