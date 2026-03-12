Ngày 12/3: Giá heo hơi tại miền Trung quay đầu tăng

Giá heo hơi hôm nay (12/3) biến động trái chiều giữa các khu vực. Trong khi một số địa phương tại miền Trung tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, thị trường miền Nam tiếp tục giảm tại nhiều tỉnh. Miền Bắc nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Hiện mức giá cao nhất trên thị trường vẫn đạt 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều giữa các khu vực Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giữ giá ổn định. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên duy trì mức 63.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục giao dịch ở 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Phú Thọ cùng giữ mức 61.000 đồng/kg; Lai Châu vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Hà Tĩnh tiếp tục giữ giá 60.000 đồng/kg. Thương lái tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì thu mua heo hơi ở mức 64.000 đồng/kg; Gia Lai giữ mức 63.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp giảm 2.000 đồng/kg xuống 65.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 67.000 đồng/kg, 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang duy trì 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có sự điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương. Miền Trung ghi nhận tăng giá cục bộ, trong khi miền Nam tiếp tục xu hướng giảm ở vài tỉnh. Mức giá cao nhất trên thị trường hiện vẫn duy trì ở 68.000 đồng/kg./.