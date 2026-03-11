IEA nhất trí xả 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm giá dầu thô

(TBTCO) - Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí giải phóng lượng dự trữ dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử - 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của các nước thành viên, để giúp xoa dịu cú sốc giá dầu do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra.

Các thành viên IEA nhất trí giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu trong bối cảnh thị trường biến động do cuộc chiến tại Iran gây ra.

Cơ quan giám sát năng lượng thế giới cho biết, 32 thành viên của họ đã nhất trí giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu thô khẩn cấp, bằng một phần ba tổng lượng dự trữ của chính phủ các nước thành viên và gấp hơn hai lần lượng dầu thô lớn nhất được IEA giải phóng trước đây.

Sự can thiệp khẩn cấp này vượt xa lượng dầu mà các nước thuộc IEA đã xả năm 2022, với tổng cộng 182 triệu thùng, sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

400 triệu thùng dầu – đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong khoảng bốn ngày – nhằm mục đích bù đắp một phần lượng năng lượng không còn sẵn có từ vùng Vịnh Ba Tư, nơi chiến tranh đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường giao dịch dầu khí quan trọng.

“Đây là một hành động quan trọng nhằm giảm thiểu tác động tức thời của sự gián đoạn trên thị trường”, ông Fatih Birol, giám đốc điều hành của IEA, một tổ chức đa phương gồm 32 quốc gia thành viên có trụ sở tại Paris, cho biết. “Nhưng cần phải nói rõ, điều quan trọng nhất để khôi phục dòng chảy dầu khí ổn định là việc nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz”.

Sáng thứ Tư, cơ quan này không cung cấp chi tiết về thời điểm các thành viên bắt đầu mở kho dự trữ dầu của họ hoặc lượng dầu họ sẽ tung ra thị trường cùng một lúc.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn dự trữ khẩn cấp sẽ được cung cấp cho thị trường toàn cầu, vốn đã mất khoảng 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày do việc phong tỏa thương mại qua eo biển Hormuz, trong khung thời gian phù hợp với hoàn cảnh quốc gia của mỗi nước thành viên, được hỗ trợ bởi các biện pháp khẩn cấp bổ sung từ một số quốc gia.

Nước Anh cam kết sẽ giải phóng 13,5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Cuối năm ngoái, nước này nắm giữ lượng dầu dự trữ đủ dùng trong 120 ngày, mặc dù 100% số dầu này do các công ty trong ngành nắm giữ theo thỏa thuận với chính phủ.

Lượng dầu dự trữ được lưu trữ tại các nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu, nhà máy điện và các mỏ dầu ngoài khơi Biển Bắc. Khoảng 15% lượng dầu dự trữ được cất giữ ở các quốc gia nước ngoài, bao gồm Hà Lan, Bỉ và Đức.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, nước này vốn phụ thuộc vào eo biển Hormuz để cung cấp khoảng 70% lượng dầu nhập khẩu, sẽ "hành động đầu tiên" bằng cách giải phóng khoảng 80 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ dầu tư nhân và quốc gia kể từ ngày 18/3 để giúp ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Katherina Reiche, nói với các phóng viên ở Berlin rằng chính phủ Đức sẽ giải phóng lượng dầu thô tương đương 19,51 triệu thùng như một phần của đợt giải phóng dầu thô lịch sử do IEA thực hiện.

“Chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu này và đóng góp phần của mình, bởi vì Đức luôn ủng hộ nguyên tắc quan trọng nhất của IEA: tinh thần đoàn kết tương trợ”, ông Reiche nói.

Việc can thiệp thị trường mang tính lịch sử này sẽ cung cấp lượng dầu tương đương với khoảng 26 ngày lượng dầu thô thường được vận chuyển qua tuyến đường thương mại dầu mỏ huyết mạch, nơi hoạt động vận chuyển đã bị đình trệ do mối đe dọa tấn công từ Tehran.

Ít nhất 13 tàu thương mại đã bị tấn công trong khu vực kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, trong đó có ba tàu vào thứ Tư, khi quân đội Iran tuyên bố thế giới nên chuẩn bị cho việc giá dầu đạt mức 200 USD một thùng.

Trước đó vào thứ Tư, ít nhất ba tàu đã bị tấn công trong và xung quanh eo biển Hormuz, một lời nhắc nhở về những rủi ro thường trực đối với nguồn cung năng lượng. Thị trường khí đốt tự nhiên đặc biệt dễ bị tổn thương, vì các quốc gia thường không có trữ lượng khí đốt tự nhiên tương đương nhau, loại nhiên liệu được sử dụng bởi các nhà máy điện, để sưởi ấm nhà cửa và trong các nhà máy.

“Thị trường khí đốt dễ biến động hơn,” Kelly Sims Gallagher, hiệu trưởng kiêm giáo sư về chính sách năng lượng và môi trường tại Trường Fletcher thuộc Đại học Tufts, cho biết.

Các thành viên của IEA, tổ chức được thành lập sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông vào những năm 1970, được yêu cầu phải dự trữ ít nhất lượng dầu thô đủ dùng trong 90 ngày, có thể được tung ra thị trường trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn.

Tổng cộng, các thành viên của tổ chức này nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp thuộc sở hữu nhà nước và thêm 600 triệu thùng dầu dự trữ do ngành công nghiệp nắm giữ theo nghĩa vụ của chính phủ.

Việc vận chuyển dầu và khí đốt bằng đường biển từ Trung Đông đến thị trường toàn cầu đã gặp khó khăn trong gần hai tuần do eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng ngoài khơi bờ biển Iran, nơi khoảng một phần năm lượng tàu chở dầu và khí đốt toàn cầu đi qua, bị đóng cửa.

Giá dầu quốc tế đã tăng vọt lên gần 120 USD một thùng vào thứ Hai. Giá đã giảm kể từ đó nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2.

Giá dầu hiện đang ở mức khoảng 90 USD một thùng sau khi có thông tin cho rằng nhóm G7 sẽ họp để thảo luận về việc can thiệp vào thị trường./.

(Tổng hợp từ NYT, theguardian)