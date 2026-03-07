Mỹ mất 92.000 việc làm, đẩy Fed vào tình thế khó khăn

(TBTCO) - Dữ liệu mới công bố ngày 6/3 cho thấy sự sụt giảm mạnh trong tăng trưởng việc làm hàng tháng của Mỹ, đặt Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thế khó khi đồng thời phải đối phó với những lo ngại ngày càng gia tăng về lạm phát trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất.

Trước báo cáo việc làm ngày 6/3, nhiều người dự đoán các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng Ba. Ảnh TL

Tình thế khó xử của Fed

Mỹ đã mất 92.000 việc làm trong tháng Hai, một dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm tiếp tục gặp khó khăn trên nhiều lĩnh vực.

Số liệu tuyển dụng được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6/3 thấp hơn nhiều so với mức tăng 126.000 việc làm trong tháng Giêng.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,4%, mặc dù con số này vẫn còn thấp, nhưng báo cáo đã cho thấy một điểm yếu đáng lo ngại trong thị trường lao động của Mỹ, vốn đã rất ít sự tăng trưởng việc làm trong những tháng gần đây.

Đáng chú ý, dữ liệu việc làm được công bố ngay trước thời điểm tạm ngừng liên lạc theo lịch trình trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 17 - 18 tháng 3. Nhiều người vẫn dự đoán các quan chức sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức từ 3,5% đến 3,75%, tiếp tục giai đoạn tạm dừng bắt đầu từ tháng 1. Tuy nhiên, theo thị trường hợp đồng tương lai quỹ liên bang, một số nhà đầu tư đã bắt đầu đẩy nhanh thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo từ tháng 9 lên tháng 7.

Đối với Fed, sự chững lại của thị trường lao động diễn ra vào thời điểm không thuận lợi, vì các nhà hoạch định chính sách đang phải đối phó với những biến động từ giá năng lượng và hàng hóa sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran, vốn đã làm gián đoạn các tuyến vận chuyển toàn cầu quan trọng. Những biến động này làm dấy lên nguy cơ giá cả tăng cao trở lại trong một nền kinh tế mà lạm phát đã vượt quá mục tiêu 2% của Fed trong 5 năm qua.

Một ngân hàng trung ương vừa chứng kiến ​​thị trường việc làm suy yếu vừa đối mặt với nguy cơ lạm phát tái xuất hiện sẽ có rất ít lựa chọn tốt.

Mặc dù Fed dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này, báo cáo việc làm tháng Hai sẽ làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu ba lần cắt giảm lãi suất năm ngoái có đủ để bảo vệ thị trường lao động hay không. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng trong những tháng tới, điều đó có thể cho thấy thị trường lao động yếu hơn dự kiến ​​và gây áp lực lên các quan chức Fed phải tiếp tục giảm lãi suất vào khoảng giữa năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau báo cáo, phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ phải hạ lãi suất.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm từ 1% trở lên trong phiên giao dịch đầu ngày.

Không loại trừ khả năng tăng lãi suất

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Austan D. Goolsbee, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, mô tả báo cáo tháng Hai là một báo cáo “khó khăn”, mặc dù ông cảnh báo không nên quá chú trọng vào dữ liệu của một tháng. Ông nhấn mạnh rằng thời tiết xấu và các cuộc đình công có thể đã ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, và chỉ ra rằng ở mức 4,4%, tỷ lệ thất nghiệp đang tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, ông thừa nhận: "Nếu bạn bắt đầu thấy con số đó tăng lên theo cách thường thấy vào đầu thời kỳ suy thoái, đó sẽ là một dấu hiệu xấu".

Ông Goolsbee cho biết ông lo ngại nhất về sự kết hợp giữa thị trường lao động suy yếu và lạm phát cao, điều này sẽ khiến các mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mâu thuẫn với nhau.

“Nếu thị trường việc làm ngày càng xấu đi và lạm phát cũng ngày càng trầm trọng hơn, tôi không rõ phản ứng tức thời nên là gì”, ông nói.

Ông Goolsbee cho biết, Fed có thể sẽ không phản ứng trước xung đột ở Trung Đông và sự tăng vọt gần đây của giá năng lượng nếu cú ​​sốc nguồn cung chỉ là tạm thời và chiến tranh kết thúc trong thời gian ngắn. Nhưng một cuộc xung đột kéo dài hơn có thể gây ra nhiều vấn đề, ông nói, đặc biệt là khi lạm phát đã vượt quá mục tiêu 2% của Fed trong khoảng 5 năm nay.

"Lạm phát càng duy trì ở mức 3% trở lên thì càng nguy hiểm", ông nói.

Trước khi các nhà hoạch định chính sách họp vào tháng tới, họ sẽ có trong tay hai báo cáo lạm phát mới: báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Hai được công bố vào thứ Tư tuần tới; và vào thứ Sáu tuần tới, chỉ số đo lường ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PEP) cho tháng Giêng. Dữ liệu về số lượng việc làm còn trống trong tháng Giêng cũng sẽ được công bố vào ngày hôm đó.

Cho đến thời điểm này, các quan chức nhìn chung lập luận rằng họ không cần phải vội vàng hạ lãi suất thêm nữa sau khi đã thực hiện ba lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm từ tháng 9 đến tháng 12. Những động thái đó đã đưa lãi suất xuống mức cao nhất trong phạm vi mà hầu hết các quan chức coi là mức "trung lập", không thúc đẩy cũng không làm chậm lại tăng trưởng.

Mặc dù hầu hết các nhà hoạch định chính sách đã báo hiệu rằng động thái tiếp theo của Fed có khả năng là một đợt cắt giảm lãi suất khác, nhưng một nhóm các quan chức đã chỉ ra rằng họ không muốn loại trừ khả năng tăng lãi suất.

Beth M. Hammack, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, đã xác nhận trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng, bà thuộc nhóm người có quan điểm đó. Bà cho biết nếu không còn dấu hiệu cho thấy lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2%, “điều đó có thể có nghĩa là chúng ta cần phải áp đặt thêm các biện pháp hạn chế đối với nền kinh tế”.

Tuy nhiên, bà cho rằng hiện tại Cục Dự trữ Liên bang "có thể sẽ tạm dừng chính sách này trong một thời gian khá dài".