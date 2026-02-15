Kinh tế thế giới chờ đợi gì trong tuần từ 16 – 22/2?

(TBTCO) - Các số liệu về tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ, chỉ số lạm phát PCE và biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang được các nhà đầu tư chờ đợi để đánh giá thời điểm có khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Trong số các dữ liệu kinh tế châu Âu, dữ liệu tạm thời về chỉ số quản lý mua hàng và dữ liệu lạm phát của Anh sẽ là điểm nhấn. Tại châu Á, một số số liệu kinh tế quan trọng từ Nhật Bản, Úc và Đông Nam Á sẽ được chú ý trong tuần ngắn ngủi do kỳ nghỉ lễ, với nhiều thị trường đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Hai nhân ngày Lễ Tổng thống.

Mỹ

Các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay, nhưng thời điểm vẫn chưa chắc chắn, đặc biệt là sau dữ liệu việc làm tích cực gần đây của Mỹ, cho thấy nền kinh tế đã tạo ra 130.000 việc làm trong tháng trước.

Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư theo dõi sát sao biên bản cuộc họp của Fed vào thứ Tư, tiếp theo là số liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội quý IV và dữ liệu lạm phát PCE - thước đo lạm phát ưa thích của ngân hàng trung ương - cho tháng 12 vào thứ Sáu.

Những bằng chứng về thị trường việc làm mạnh mẽ cho thấy việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trong những tháng tới. Tuy nhiên, dữ liệu tiếp theo cho thấy lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, điều này nhắc nhở các nhà đầu tư rằng việc giảm lãi suất có thể vẫn sẽ diễn ra, bất chấp sự không chắc chắn về thời điểm.

Dữ liệu của LSEG cho thấy, thị trường tiền tệ Mỹ hiện đã định giá đầy đủ khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 7 và tổng cộng khoảng 60 điểm cơ bản giảm lãi suất trong năm 2026 .

Dữ liệu GDP được công bố ngày 13/2 diễn ra trong bối cảnh doanh số bán lẻ tháng 12 yếu và có thể phản ánh tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu GDP khả quan cuối năm ngoái có thể hạ thấp cơ hội cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.

Trong khi đó, biên bản các cuộc họp của Fed sẽ được theo dõi sát sao để đánh giá những lập luận giữa các nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất và những người ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Các dữ liệu khác dự kiến ​​công bố trong tuần bao gồm sản lượng công nghiệp tháng 1 vào thứ Tư; số liệu thương mại tháng 12 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm; tiếp theo là khảo sát cuối cùng của Đại học Michigan về doanh số bán nhà mới tháng 2 và tháng 12 vào thứ Sáu.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ phát hành 16 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào thứ Tư và 9 tỷ USD trái phiếu TIPS kỳ hạn 30 năm được bảo vệ khỏi lạm phát vào thứ Năm.

Khu vực đồng Euro

Chỉ số PMI ước tính sơ bộ của Pháp, Đức và khu vực đồng Euro vào thứ Sáu sẽ là dữ liệu quan trọng cần theo dõi để tìm dấu hiệu cải thiện triển vọng kinh tế.

“Chúng tôi không kỳ vọng chỉ số PMI sẽ cải thiện đáng kể so với tháng Giêng, với dự báo ngành dịch vụ vẫn sẽ tiếp tục mở rộng và ngành sản xuất sẽ tiếp tục thu hẹp, dù chỉ ở mức nhẹ”, Nicola Nobile, kinh tế trưởng về Ý tại Oxford Economics, cho biết trong một bản báo cáo.

Các chỉ số khác sẽ bao gồm dữ liệu sản xuất công nghiệp khu vực đồng Euro tháng 12 vào thứ Hai và chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức tháng 2 vào thứ Ba. Dữ liệu CPI cuối cùng của tháng 1 sẽ được công bố từ Đức vào thứ Ba và từ Pháp vào thứ Tư. Giá sản xuất của Đức tháng 1 và dữ liệu đơn đặt hàng và doanh thu công nghiệp của Tây Ban Nha tháng 12 sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Dữ liệu về tiền lương được thỏa thuận cho khu vực đồng euro sẽ được công bố vào thứ Sáu. HSBC dự kiến ​​mức tăng trưởng sẽ tăng lên 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV, so với 1,9% trong quý III, được thúc đẩy bởi sự tăng mạnh ở Đức sau khi giảm mạnh trong quý III do việc loại bỏ dần các khoản thanh toán một lần.

“Do đó, xu hướng giảm lương so với đầu năm dự kiến ​​sẽ tiếp tục được duy trì”, các nhà phân tích của HSBC cho biết. “Điều này sẽ củng cố kỳ vọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu về việc tiếp tục giảm tốc độ tăng lương đến năm 2026, hỗ trợ mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng này”.

Các phiên đấu giá trái phiếu chính phủ dự kiến ​​diễn ra tại Slovakia vào thứ Hai, Đức và Phần Lan vào thứ Ba, Đức tiếp tục vào thứ Tư, Tây Ban Nha và Pháp vào thứ Năm. Phiên đấu giá của Đức vào thứ Ba là cho trái phiếu Schatz đáo hạn tháng 3/2028 và phiên đấu giá vào thứ Tư là cho trái phiếu Bund đáo hạn tháng 2/2036.

Vương quốc Anh

Dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng của Anh trong tháng 1 vào thứ Tư, cùng với dữ liệu việc làm vào thứ Ba, sẽ là điểm nhấn của một tuần bận rộn ở Anh, khi kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến ​​trước đó.

Cuộc bỏ phiếu sít sao 5-4 tại BoE hồi đầu tháng này để giữ nguyên lãi suất, với bốn nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc giảm lãi suất, kết hợp với dữ liệu GDP quý IV yếu kém của Anh đã khiến nhiều nhà phân tích kết luận rằng lãi suất có thể sẽ được cắt giảm một lần nữa ngay trong tháng tới.

Dữ liệu của LSEG cho thấy thị trường tiền tệ Anh dự báo có 63% khả năng cắt giảm lãi suất vào ngày 19 tháng 3.

Lạm phát vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2,0% của BoE, đạt 3,4% trong tháng 12, khiến nhiều nhà hoạch định chính sách ngần ngại giảm lãi suất.

Tuy nhiên, lạm phát đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm. Một sự giảm tốc đáng kể hơn nữa trong tháng Giêng, đặc biệt nếu đi kèm với bằng chứng về sự chậm lại của tăng trưởng tiền lương trong dữ liệu việc làm hôm thứ Ba, sẽ làm tăng triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Các bằng chứng tiếp theo về hiệu quả hoạt động của nền kinh tế cũng sẽ được theo dõi sát sao, đặc biệt là sau các số liệu GDP yếu gần đây.

Các cuộc khảo sát nhanh về chỉ số quản lý mua hàng (PMI) vào thứ Sáu sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của các ngành sản xuất và dịch vụ trong tháng Hai. Số liệu doanh số bán lẻ tháng Giêng cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu. Các dữ liệu khác bao gồm số liệu giá sản xuất tháng Giêng, được công bố cùng với dữ liệu lạm phát CPI vào thứ Tư, và dữ liệu tài chính công tháng Giêng vào thứ Sáu.

Nhật Bản

Theo khảo sát của các nhà kinh tế được công bố bởi nhà cung cấp dữ liệu Quick, số liệu chính phủ dự kiến ​​công bố vào thứ Hai cho thấy tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP) tăng 0,4% trong quý 4/2025 so với quý trước. Con số này trái ngược với mức giảm 0,6% trong quý 3. Các nhà kinh tế dự đoán cả nhu cầu trong nước và xuất khẩu sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong quý cuối cùng của năm 2025.

Số liệu thương mại và dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng 1 cũng dự kiến ​​được công bố lần lượt vào thứ Tư và thứ Sáu.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến ​​sẽ thực hiện mua trực tiếp nhiều loại trái phiếu chính phủ trên thị trường vào thứ Tư. Các loại trái phiếu này bao gồm trái phiếu có kỳ hạn từ hơn 5 năm đến 10 năm, và cả những trái phiếu có kỳ hạn trên 25 năm. Việc mua vào này có khả năng hỗ trợ thị trường trái phiếu trong nước vào ngày hôm đó.

Bộ Tài chính sẽ tổ chức hai cuộc đấu giá trong tuần này. Bộ sẽ bán khoảng 2,5 nghìn tỷ Yên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm vào thứ Ba và khoảng 800 tỷ Yên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm vào thứ Năm. Bộ cho biết, trái phiếu kỳ hạn 20 năm phát hành vào tháng Hai sẽ được mở bán lại đợt phát hành tháng 1 năm 2026. Trong hai loại trái phiếu này, đợt bán trái phiếu kỳ hạn 20 năm có thể thu hút nhu cầu mạnh hơn do lợi suất dự kiến ​​cao hơn.

Trung Quốc

Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một thời điểm được theo dõi sát sao vì ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong năm nay vẫn là mở rộng nhu cầu nội địa.

Theo các nhà kinh tế của HSBC, trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán hàng năm, chính thức bắt đầu từ đầu tháng Hai và kéo dài đến giữa tháng Ba, lượng hành khách giữa các vùng dự kiến ​​sẽ đạt kỷ lục 9,5 tỷ người.

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài chín ngày sắp tới, kỳ nghỉ dài nhất từ ​​trước đến nay, các cơ quan chính phủ sẽ tập trung vào các chiến dịch tiêu dùng, bao gồm cả trợ cấp cho việc đổi hàng tiêu dùng cũ lấy hàng mới.

Về các dữ liệu kinh tế sắp được công bố, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài mới dự kiến ​​sẽ được công bố trong thời gian tới, cũng như thông báo của ngân hàng trung ương về lãi suất cho vay ưu đãi mới nhất.

ANZ Research không dự đoán sẽ có đợt cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới, và cho rằng, các nhà hoạch định chính sách có khả năng sẽ dựa vào các biện pháp có mục tiêu cụ thể hơn là giảm lãi suất trên diện rộng, theo nhận định của nhà kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa Raymond Yeung của ngân hàng này.

Úc/New Zealand

Các nhà giao dịch trái phiếu Úc sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp chính sách gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc, tại đó ngân hàng này đã tăng lãi suất và đảo ngược quyết định cắt giảm lãi suất hồi tháng 8. Biên bản cuộc họp sẽ được công bố vào thứ Ba.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) viện dẫn nhu cầu nội địa tăng mạnh và triển vọng kinh tế toàn cầu lạc quan là những lý do để tăng lãi suất, và các nhà giao dịch đã dự đoán trước đợt tăng lãi suất thứ hai vào tháng 5.

Những bình luận từ các quan chức cấp cao của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) kể từ động thái này cho thấy, ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất, trong bối cảnh lo ngại lạm phát có thể không trở lại mức mục tiêu cho đến giữa năm 2028.

Dữ liệu việc làm tháng Giêng được công bố vào thứ Năm cũng có khả năng xác nhận rằng thị trường việc làm vẫn đang khan hiếm, hỗ trợ cho việc tăng lãi suất trong tháng này.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào thứ Tư. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dự báo của ngân hàng trung ương về nền kinh tế trong bối cảnh kỳ vọng nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2026.

Các nhà kinh tế không kỳ vọng có dấu hiệu tăng lãi suất trong thời gian tới, vì tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, mặc dù lạm phát có dấu hiệu gia tăng trở lại.