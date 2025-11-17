Ba tín hiệu hỗ trợ thị trường củng cố đà phục hồi hướng đến năm 2026

(TBTCO) - Trong bối cảnh cung - cầu cần thêm thời gian cân bằng, triển vọng trung hạn lại trở nên tích cực khi ba chỉ dấu vĩ mô quan trọng - lãi suất quốc tế, thương mại và tăng trưởng kinh tế đồng loạt cải thiện. Giới chuyên gia kỳ vọng, điều này sẽ giúp thị trường củng cố nền tảng cho năm 2026.

Theo đánh giá của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường chứng khoán đang trải qua nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Dù xu hướng ngắn hạn chịu áp lực, triển vọng dài hạn vẫn duy trì tích cực khi các yếu tố nền tảng tiếp tục được cải thiện. TPS cho rằng diễn biến hiện tại phản ánh nhu cầu tái cân bằng cung - cầu, và thị trường có thể cần thêm thời gian để hình thành xu hướng rõ ràng hơn trong những tuần tới.

Tuy nhiên, từ góc nhìn trung và dài hạn, TPS nhận định giai đoạn cuối năm 2025 đang xuất hiện ba yếu tố hỗ trợ quan trọng có thể tạo lực đỡ cho thị trường và duy trì động lực cho tầm nhìn 2026. Thứ nhất, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp ngày 10/12 đang tạo tâm lý thuận lợi cho các thị trường mới nổi, giúp giảm áp lực chi phí vốn và hỗ trợ dòng vốn quốc tế.

Thứ hai, các thông tin xoay quanh tiến trình đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam được dự báo có thể mở ra triển vọng tích cực cho hoạt động thương mại, từ đó cải thiện bức tranh tăng trưởng của các ngành xuất khẩu chủ lực.

Thứ ba, tăng trưởng GDP quý IV/2025 được dự báo vượt mức 8,4%, trong bối cảnh ngành sản xuất phục hồi rõ nét và đơn hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trở lại lần đầu tiên sau 12 tháng giảm liên tục. Các yếu tố này, theo TPS, là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin thị trường và mở ra kỳ vọng tăng trưởng cho năm 2026.

Trong bối cảnh định giá chung đang trở về vùng hợp lý hơn sau điều chỉnh, TPS cho rằng, đà hồi phục của thị trường sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Triển vọng tích cực sẽ tập trung ở những doanh nghiệp, nhóm ngành có khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong quý IV/2025 và bước sang năm 2026, đặc biệt khi mức định giá hiện tại vẫn còn hấp dẫn so với giai đoạn trước.

Dù một số cổ phiếu tiêu dùng được TPS đề cập như những cái tên có khả năng hưởng lợi từ sự hồi phục của cầu nội địa, quan điểm chung của các chuyên gia gia TPS vẫn nhấn mạnh rằng, động lực tăng trong giai đoạn tới không chỉ phụ thuộc vào một vài mã riêng lẻ mà nằm ở xu hướng phục hồi toàn diện của môi trường vĩ mô, lãi suất, hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Khi các yếu tố hỗ trợ dần rõ nét trong quý cuối năm, TPS kỳ vọng thị trường sẽ củng cố nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới hướng đến năm 2026, với sự đồng thuận cao hơn về triển vọng lợi nhuận và dòng tiền.