Chứng khoán DSC tăng cường vốn cho giao dịch trái phiếu và hoạt động cho vay ký quỹ

(TBTCO) - Chứng khoán DSC vừa phê duyệt hạn mức tín dụng tối đa 790 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH Indovina để phục vụ giao dịch trái phiếu chính phủ, đồng thời lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu ESOP nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Công ty CP Chứng khoán DSC (mã Ck: DSC) đã thông qua nghị quyết phê duyệt việc tiếp nhận hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina. Theo nghị quyết này, Indovina sẽ cấp cho DSC khoản tín dụng theo hình thức cho vay hạn mức có tài sản bảo đảm, với giá trị tối đa lên tới 790 tỷ đồng. Hạn mức tín dụng có thời hạn một năm, tính từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng hạn mức.

Nguồn vốn vay từ Indovina dự kiến được DSC sử dụng cho hoạt động giao dịch, mua bán trái phiếu chính phủ, phù hợp với định hướng quản trị nguồn vốn và danh mục đầu tư của công ty. Các điều khoản liên quan đến lãi suất và phí vay sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành của Indovina tại từng thời điểm.

Ảnh minh hoạ.

Tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng này là tiền gửi thuộc quyền sở hữu của DSC, được xác lập và quản lý theo quy định nội bộ của ngân hàng cũng như khung pháp lý hiện hành.

Song song với việc triển khai hạn mức tín dụng, DSC mới đây cũng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ ba trong năm 2025, với thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến trước ngày 13/1/2026. Nội dung trọng tâm của đợt lấy ý kiến lần này là việc điều chỉnh và tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo phương án điều chỉnh, DSC dự kiến chào bán tổng cộng 5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty. Lượng cổ phiếu ESOP phát hành tương đương khoảng 1,8182% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của DSC tại thời điểm thực hiện.

Để bảo đảm mục tiêu gắn bó dài hạn, cổ phiếu ESOP phát hành sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng theo lộ trình: người lao động chỉ được chuyển nhượng tối đa 40% số cổ phiếu sau năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, tiếp theo là 30% sau năm thứ hai và 30% còn lại sau năm thứ ba.

Theo DSC, việc phát hành ESOP hướng tới mục tiêu thu hút và giữ chân nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động chủ chốt nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời tăng cường sự đồng hành và chia sẻ thành quả trong quá trình phát triển của công ty.

Với mức giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, DSC ước tính sẽ thu về khoảng 50 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP này. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, qua đó tăng cường năng lực tài chính và khả năng đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 hoặc tại một thời điểm khác, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến tín dụng và phát hành cổ phiếu, DSC cũng trình cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị giai đoạn 2022 – 2027.