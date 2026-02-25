Cổ phiếu của Sacombank tăng trần sau thông tin sắp đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

(TBTCO) - Cổ phiếu STB của Sacombank tăng trần ngay đầu phiên 25/2, thanh khoản bùng nổ gần 1.100 tỷ đồng, đưa vốn hóa lên khoảng 128.000 tỷ đồng và tăng 36% sau 3 tháng. Diễn biến tích cực xuất hiện khi ngân hàng này nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới, làm dấy lên kỳ vọng đổi tên, trong bối cảnh Sacombank liên tiếp có biến động nhân sự cấp cao và tái cơ cấu hoạt động.

Ngay từ đầu phiên 25/2, cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bứt phá mạnh và liên tục nới rộng đà tăng. Sau 10 giờ, lực cầu dâng cao kéo thị giá lên mức trần 67.800 đồng/cổ phiếu. Kết phiên sáng, mã này vẫn còn dư mua giá trần hơn 600 nghìn cổ phiếu.

Thanh khoản đạt hơn 16 triệu cổ phiếu, riêng khớp tại giá trần hơn 4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch gần 1.100 tỷ đồng. Diễn biến này giúp STB thiết lập vùng giá cao mới, đưa vốn hóa lên xấp xỉ 128.000 tỷ đồng. Trong vòng 3 tháng qua, cổ phiếu đã tăng khoảng 36%.

Đà tăng của STB xuất hiện trong bối cảnh Sacombank vừa nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới tại Cục Sở hữu trí tuệ. Theo dữ liệu công khai, ngân hàng đang đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với phương án đổi tên thương mại. Cụ thể, tại đơn số VN-4-2025-67194 ngày 29/12/2025, Sacombank đề xuất tên mới là “Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam”; ở đơn số VN-4-2025-67195 ngày 29/12/2025, phương án khác là “Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc”.

Sacombank vừa nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới tại Cục Sở hữu trí tuệ. Ảnh tư liệu.

Thông tin này được thị trường xem là tín hiệu cho khả năng đổi tên trong thời gian tới. Theo quy định, nếu thực hiện, việc đổi tên phải được ban lãnh đạo và đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời cần sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao. Cuối tháng 12/2025, ngân hàng bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 23/12/2025 sau khi hoàn tất chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại LPBank. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc LPBank - cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ tương tự tại Sacombank. Sau đó, Sacombank cũng đổi nhận diện thương hiệu.

Hội đồng quản trị Sacombank sau đó thông báo bầu bổ sung 4 thành viên nhiệm kỳ 2022 - 2026, danh sách ứng viên chưa được công bố.

Song song với thay đổi nhân sự, ngân hàng cũng điều chỉnh mạng lưới hoạt động khi chuyển chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi từ địa chỉ 29-31-33 Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) sang tầng 1 và 2, số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), thuộc tòa nhà ThaiSquare The Merit, được biết đến là “đại bản doanh” của ThaiGroup.

Ngoài ra, Sacombank cũng thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ra Phú Thọ, thay vì khu vực phía Nam như các năm trước. Tại đại hội tới, ngân hàng dự kiến trình cổ đông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị.

Hiện Hội đồng quản trị Sacombank có 7 thành viên, gồm ông Dương Công Minh - Chủ tịch; ông Phạm Văn Phong - Phó Chủ tịch; các thành viên gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ; cùng hai thành viên độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng./.