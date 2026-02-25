Doanh nghiệp “nhà” VPBank sắp tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, sẵn sàng thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

(TBTCO) - CAEX - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa đang thực hiện những bước cuối cùng để tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, sẵn sàng nguồn lực tham gia vào thị trường.

Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã Ck: VPB) cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Công ty cũng đang thực hiện những bước cuối cùng để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

CAEX được thành lập với định hướng trở thành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa chuyên nghiệp, góp phần mở rộng các kênh đầu tư hợp pháp, hiện đại cho nhà đầu tư Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế số. Đây là một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank, nhằm đáp ứng toàn bộ nhu cầu tài chính của khách hàng, bên cạnh các đơn vị thành viên trong các lĩnh vực ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm...

CAEX được góp vốn bởi các thành viên trong hệ sinh thái VPBank, bao gồm Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, mac Ck: VPX) và Công ty cổ phần LynkiD. Bên cạnh các cổ đông trong nước, CAEX hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực hoạt động sàn giao dịch, thanh khoản và lưu ký. Các cổ đông CAEX đang hoàn tất những bước cuối cùng để tăng vốn công ty lên 10.000 tỷ đồng, đáp ứng điều kiện tham gia thí điểm.

Về hạ tầng công nghệ, trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác đầu ngành toàn cầu, các đối tác đã tham gia cùng CAEX xây dựng và vận hành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực cao nhất, cũng như kết nối thanh khoản.

Theo ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CAEX, doanh nghiệp này hiện đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển đội ngũ chuyên gia cũng như hoàn thiện khung hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo sẵn sàng cho việc sẵn sàng triển khai chính thức. CAEX đề cao tính an toàn, bảo mật cũng như trải nghiệm mượt mà, đa dạng các lựa chọn cho nhà đầu tư.

Thông qua hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức hoạt động theo mô hình tuân thủ chặt chẽ, CAEX hướng tới tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về vận hành, bảo mật và quản trị rủi ro; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; góp phần hình thành hệ sinh thái tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và bền vững tại Việt Nam.

Vào tháng 9/2025, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời gian 5 năm đã được ban hành và mở ra lối đi cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Mới đây, vào ngày 10/12/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Cũng trong năm trước, nhiều công ty tài sản mã hóa được thành lập với sự xuất hiện của một số tổ chức tài chính trong cơ cấu cổ đông như Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX), hay Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX).../.