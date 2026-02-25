Vitrichem - Pvchem cung ứng hóa chất cơ bản cho dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

(TBTCO) - Chiều ngày 24/2/2026, tại Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác cung ứng xút lỏng (NaOH) cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giữa Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) - đơn vị thành viên của Petrovietnam và Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các doanh nghiệp nòng cốt của 2 tập đoàn kinh tế nhà nước, đồng thời góp phần bảo đảm nguồn cung xút lỏng ổn định, an toàn và chất lượng cao cho hoạt động sản xuất, vận hành của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Hợp tác còn phát huy thế mạnh của mỗi bên trong chuỗi cung ứng hóa chất công nghiệp nội địa, hướng tới tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác cung ứng hàng hóa giữa Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) và Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem).

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai Gói thầu cung ứng Xút lỏng 50% (NaOH) cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2026 - 2028, với tổng khối lượng 138.600 tấn. Trước đó, Vitrichem và PVChem đã triển khai thành công gói thầu quy mô lớn, khẳng định năng lực cạnh tranh, uy tín và chất lượng sản phẩm hóa chất công nghiệp trong nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem nhấn mạnh, lễ ký kết không chỉ là dấu mốc trong hợp tác kinh tế, mà còn là bước triển khai cụ thể thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vinachem và Petrovietnam, phù hợp với định hướng Nghị quyết số 79-NQ/TW, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem phát biểu tại sự kiện

Đặc biệt, hợp đồng cung ứng 138.600 tấn xút (NaOH) trong giai đoạn 2026 - 2028, với tổng giá trị khoảng 45 triệu USD, không chỉ là hợp đồng kinh tế quy mô lớn, mà còn mang ý nghĩa chiến lược khi sản phẩm được cung cấp cho công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia. Hai bên có thể mở rộng hợp tác trong trên các lĩnh vực cũng như tăng cường phối hợp trong bảo dưỡng, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.

Tổng Giám đốc Vinachem cũng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của Vitrichem trong chiến lược phát triển các sản phẩm hóa chất công nghệ cao như hóa chất tinh khiết, siêu tinh khiết phục vụ ngành điện tử - bán dẫn, nghiên cứu công nghệ tách chiết đất hiếm và nâng cao công suất các sản phẩm axit, xút.

Ông Nguyễn Hữu Tú khẳng định, Vinachem sẽ tiếp tục cùng Petrovietnam thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời yêu cầu Vitrichem bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, vận chuyển, thực hiện đúng tiến độ giao hàng cho các công trình và dự án trọng điểm quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Petrovietnam bày tỏ vui mừng trước bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn hàng đầu. Việc ký kết hợp đồng dài hạn giai đoạn 2026 - 2028 không chỉ là giao dịch kinh tế, mà còn là bằng chứng cụ thể cho năng lực nội địa, chủ động chuỗi cung ứng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời là tiền đề nâng tỷ trọng cung ứng nội địa trong thời gian tới.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Petrovietnam phát biểu tại sự kiện

Với quyết tâm tăng trưởng ngay từ đầu năm, lãnh đạo Petrovietnam tin tưởng, hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất - năng lượng quốc gia, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường, hướng tới xây dựng ngành công nghiệp hóa chất hiện đại, tự chủ, và an ninh năng lượng vững chắc.

Lễ ký kết khẳng định quyết tâm của hai tập đoàn trong việc xây dựng ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu hiện đại, tự chủ, bền vững, nâng cao năng lực nội địa và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế dài hạn cho đất nước./.