Vinachem cam kết tài trợ toàn bộ hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước sau mưa lũ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

(TBTCO) - Sáng ngày 25/11/2025, tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã trao tặng 10 tấn Cloramin B và 10 tấn Vi Chlorine nhằm hỗ trợ công tác khử khuẩn, xử lý nguồn nước và phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu những bão liên tiếp trong tháng 11/2025.

Cloramine B do Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam sản xuất – là hóa chất sát khuẩn mạnh, hiệu quả cao trong xử lý môi trường sau ngập lụt, hoàn toàn thay thế được hàng nhập khẩu. Vi Chlorine của Công ty CP Hóa chất Việt Trì được dùng để khử khuẩn nước sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước an toàn cho người dân sau mưa lũ.

Việc Vinachem cung ứng số lượng lớn hóa chất này giúp Bộ Y tế kịp thời triển khai công tác phòng dịch, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ môi trường và nguồn nước sau mưa lũ – một trong những vấn đề cấp bách nhất tại địa bàn các tỉnh bị thiên tai hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp – Chủ tịch HĐTV Vinachem nhấn mạnh công tác khử khuẩn sau bão lũ đang là yêu cầu cấp thiết. Việc trao tặng các hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước chủ lực, luôn gắn hoạt động sản xuất với nhiệm vụ phục vụ cộng đồng. Ông Phùng Quang Hiệp khẳng định, Vinachem cam kết tài trợ toàn bộ lượng Cloramine B và Vi Chlorine phục vụ nhu cầu khử khuẩn cho 5 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của thiên tai và sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật để bảo đảm hiệu quả phòng dịch.

Ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu trong Lễ trao tặng Sản phẩm Hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch sau mưa lũ

Theo ông Phùng Quang Hiệp, trong bối cảnh người dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang gồng mình khắc phục hậu quả sau mưa lũ, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc càng được thể hiện rõ nét. Với vai trò của một Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Vinachem đã chủ động huy động nguồn lực, kịp thời cung ứng sản phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ ngành Y tế trong giai đoạn cao điểm phòng dịch.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, Vinachem cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Cục Phòng bệnh trong các chương trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời sẵn sàng mở rộng hỗ trợ khi các địa phương có nhu cầu bổ sung hóa chất khử khuẩn và xử lý nguồn nước. Tập đoàn cũng khẳng định trách nhiệm xã hội luôn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, gắn liền lợi ích doanh nghiệp với an sinh xã hội và sức khỏe nhân dân.

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y cho biết mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Bộ khiến nhu cầu hóa chất vệ sinh, xử lý môi trường và kiểm soát dịch bệnh trở nên cấp thiết. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang khẩn trương hỗ trợ các địa phương thuốc, vật tư và hóa chất phòng dịch.

PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và hợp tác hiệu quả của Vinachem thời gian qua, đồng thời mong Tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh

Việc Vinachem hỗ trợ hóa chất khử khuẩn và vệ sinh nguồn nước là hết sức kịp thời, có ý nghĩa và cần thiết, góp phần giúp các địa phương chủ động vệ sinh môi trường, phòng dịch sau ngập lụt. Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và hợp tác hiệu quả của Vinachem thời gian qua, đồng thời mong Tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bà đề nghị Cục Phòng bệnh làm đầu mối phối hợp các địa phương để phân bổ phù hợp và hướng dẫn sử dụng hóa chất an toàn, hiệu quả.

Đại diện Vinachem trao tặng hóa chất khử khuẩn hỗ trợ Bộ Y tế phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Sự đồng hành của Vinachem không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp nhà nước trong việc chung tay cùng Chính phủ, ngành Y tế và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh./.