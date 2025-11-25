Ngày 25/11: Giá heo hơi tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (25/11) tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại khu vực miền Nam từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Bắc duy trì mức giá cao nhất 54.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc duy trì mức giá cao nhất 54.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại ba địa phương. Trong đó, Sơn La tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 53.000 đồng/kg. Lai Châu và Điện Biên cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại vẫn giữ nguyên so với hôm trước. Mức 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên. Mức 53.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Sơn La.

Hôm nay, giá heo hơi miền Bắc ghi nhận mức thấp nhất 52.000 đồng/kg, cao nhất 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay không có nhiều biến động, chỉ tăng nhẹ tại hai địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Khánh Hòa và Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, lần lượt lên mức 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục giữ mức 52.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức 50.000 đồng/kg; Quảng Ngãi ở 47.000 đồng/kg; Gia Lai 48.000 đồng/kg. Các địa phương như Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực là 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng tăng tại hàng loạt địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau cũng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 51.000 đồng/kg. Tại An Giang và Vĩnh Long, mức giá hôm nay được điều chỉnh lên 50.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Riêng Cần Thơ ghi nhận mức tăng mạnh nhất khu vực, tăng 2.000 đồng/kg lên mức 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay duy trì trong ngưỡng từ 50.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg, trong đó mức cao nhất thuộc về Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.