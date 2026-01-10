Ngày 10/1: Giá dầu thế giới tiếp đà bật tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (10/1) tiếp đà bật tăng mạnh khi biểu tình Iran và căng thẳng Venezuela dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 63,48 USD/thùng, tăng 2,40%; giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 2,84%.

Giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 2,84%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 10/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 63,48 USD/thùng, tăng 2,40% (tương đương tăng 1,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 2,84% (tương đương tăng 1,64 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng vào ngày hôm nay khi thị trường theo dõi sát các rủi ro gián đoạn sản xuất tại Iran và bất định nguồn cung từ Venezuela. Tại 13:59 giờ GMT, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,8% lên 62,49 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,9% lên 58,27 USD/thùng. Trong phiên trước, cả hai loại dầu đều tăng hơn 3% sau hai ngày giảm liên tiếp, đưa mức tăng tuần của Brent lên khoảng 3%, WTI tăng 1,8%.

Bất ổn dân sự tại Iran, cùng lo ngại xung đột Nga - Ukraine lan rộng ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu của Nga, đã làm gia tăng mối quan ngại về nguồn cung. Nhà Trắng cũng dự kiến gặp các công ty dầu mỏ và tập đoàn thương mại lớn để thảo luận các thỏa thuận xuất khẩu dầu Venezuela. Các công ty như Chevron, Vitol và Trafigura cạnh tranh để tiếp thị khoảng 50 triệu thùng dầu do công ty dầu quốc doanh PDVSA lưu kho sau các lệnh cấm vận và bắt giữ tàu chở dầu.

Dù rủi ro địa chính trị có thể hỗ trợ giá, các kho dự trữ dầu toàn cầu vẫn gia tăng, giữ dư cung ở mức cao. Theo Haitong Futures, nếu tình hình Iran không leo thang thêm, đà hồi phục giá dầu có thể bị hạn chế và khó bền vững./.