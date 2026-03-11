Việt Nam thúc đẩy đối thoại chính sách và hợp tác phát triển

Diễn đàn môi trường Doanh nghiệp ASEAN 2026:

(TBTCO) - Ngày 11/3/2026, tại Manila, Philippin, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã tham dự Diễn đàn môi trường Doanh nghiệp ASEAN 2026 (ASEAN Business Environment Forum 2026).

Với chủ đề “Từ chính sách đến thực tế: Mở ra cơ hội cho doanh nghiệp ASEAN”, diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp và các đối tác phát triển nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy cải cách thể chế và tăng cường hợp tác công - tư.

Các phiên thảo luận tập trung vào ba trọng tâm chính gồm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đối thoại giữa chính phủ và doanh nghiệp, cũng như tận dụng chuyển đổi số và chính phủ điện tử để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống quản lý.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương (đứng thứ 2, bên phải) và Phó Chủ tịch Asian Development Bank, Scott Morris chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự Diễn đàn môi trường Doanh nghiệp ASEAN 2026. Ảnh: Vũ Khuê

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tham gia với vai trò diễn giả tại phiên thảo luận “ASEAN thế hệ mới - Hiện đại hóa các quy định để thu hút đầu tư”.

Tại đây, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc cải cách hệ thống quy định theo hướng số hóa quy trình phê duyệt, thúc đẩy các cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) và triển khai các giải pháp chính phủ điện tử nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm rào cản gia nhập thị trường, nâng cao tính minh bạch của môi trường chính sách và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Việc tham dự Diễn đàn môi trường doanh nghiệp ASEAN 2026 (ASEAN Business Environment 2026 Forum) và các hoạt động song phương liên quan đã góp phần tăng cường trao đổi chính sách, thúc đẩy hợp tác phát triển và khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong các sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư của khu vực ASEAN.

Bên cạnh các hoạt động tại diễn đàn, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng có buổi làm việc song phương với Phó Chủ tịch Asian Development Bank, Scott Morris.

Hai bên đã trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và ADB trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực như hỗ trợ kỹ thuật, phát triển hạ tầng bền vững, chuyển đổi số và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.

Cuộc trao đổi cũng nhấn mạnh vai trò của ADB trong việc đồng hành cùng Việt Nam triển khai các chương trình cải cách và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương trân trọng gửi lời mời ông Scott Morris thăm Việt Nam vào cuối năm 2026, nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 10.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương hội đàm với ông Scott Morris. Ảnh: Vũ Khuê

Thứ trưởng cho biết đây sẽ là cơ hội thuận lợi để hai bên tiếp tục trao đổi sâu hơn về các định hướng hợp tác phát triển trong khu vực tiểu vùng Mekong, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng bền vững, kết nối khu vực và phát triển kinh tế tư nhân. Ngoài ra, ADB bày tỏ mong muốn sự ủng hộ của Việt Nam với sáng kiến tăng cường hiện diện của Ngân hàng ADB với tư cách là ngân hàng khu vực ASEAN.

Nhân dịp công tác tại Philippin, Đoàn công tác Bộ Tài chính cũng đã có buổi gặp gỡ với Đại sứ Lại Thái Bình tại Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin. Hai bên đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với ASEAN nói chung và với Philippin nói riêng, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác phát triển nhằm mở rộng cơ hội đầu tư, thương mại và hợp tác kinh tế trong khu vực.