Xuất cấp hơn 49.000 tấn gạo hỗ trợ học viên, học sinh

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-BTC xuất cấp hơn 49.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I của năm học này.

Đã xuất cấp hơn 85.612 tấn gạo hỗ trợ học sinh, học viên trong năm 2025

Theo Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh, trong năm 2025, triển khai các quyết định của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), các chi cục DTNN khu vực đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ để xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 85.612 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh trong học kỳ II năm học 2024 - 2025 và hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Trong đó, để hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, Bộ Tài chính đã ban hành 8 quyết định xuất cấp hơn 46.615 tấn gạo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng 31 tỉnh, thành phố. Qua triển khai, việc phối hợp giữa các đơn vị DTNN khu vực và chính quyền các địa phương được thực hiện nhịp nhàng, nhanh chóng.

Trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, Bộ Tài chính đã ban hành 8 quyết định xuất cấp hơn 46.615 tấn gạo để hỗ trợ học sinh. Ảnh: Đức Thanh

Để đảm bảo việc giao nhận số lượng gạo trên đúng tiến độ và chất lượng, các chi cục DTNN khu vực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức giao, nhận gạo. Cụ thể, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường dự bị đại học dân tộc Trung ương, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn; Trường dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, Trường dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh theo kế hoạch phân bổ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Các chi cục DTNN khu vực đã khẩn trương liên hệ với UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo của 31 tỉnh, thành phố sớm ban hành kế hoạch phân bổ, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức việc giao nhận. Ban lãnh đạo các đơn vị DTNN khu vực cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố nhanh chóng triển khai kế hoạch, phương án và thời gian nhận gạo, đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ gạo học kỳ II, trường hợp số lượng gạo địa phương phân bổ, tiếp nhận thấp hơn so với quyết định của Cục trưởng Cục DTNN thì cấp theo số tiếp nhận của địa phương; trường hợp tiếp nhận cao hơn so với quyết định, thì cấp theo số lượng mà Cục trưởng Cục DTNN quyết định; đồng thời, đề nghị địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính (Cục DTNN) để quyết định cấp bổ sung, bảo đảm phù hợp với thời gian học kỳ II và trong năm học 2025 - 2026.

Theo thông tin từ Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ, Cục DTNN, tính đến ngày 31/12/2025, các chi cục DTNN khu vực báo cáo đã hoàn thành xuất cấp theo đúng kế hoạch thực tế, phân bổ, tiếp nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng 30/31 địa phương (tỉnh Vĩnh Long chưa có quyết định phân bổ, tiếp nhận) là hơn 43.871 tấn gạo (trên tổng số hơn 46.615 tấn).

Để xử lý việc này, Cục DTNN trình lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 279/QĐ-BTC ngày 12/2/2026 điều chỉnh giảm hơn 2.745 tấn gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2025 - 2026 để bảo đảm khớp đúng giữa số liệu tại quyết định xuất cấp của Bộ và thực tế thực hiện xuất cấp.

Giao xuất cấp hơn 49.000 tấn gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Triển khai Quyết định số 402/QĐ-BTC ngày 5/3/2026 của Bộ Tài chính, các quy định của pháp luật, căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp, Phó Cục trưởng Cục DTNN Phạm Vũ Anh đã ký ban hành Quyết định số 99/QĐ-CDT ngày 5/3/2026 giao 15 chi cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 49.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao cho các bộ, tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Trong đó, xuất cấp bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026 hơn 837 tấn gạo; xuất cấp gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2025 - 2026 là 48.292 tấn gạo. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 30/4/2026.

Cụ thể, Cục DTNN giao Chi cục DTNN khu vực I xuất cấp gần 158 tấn gạo dự trữ quốc gia, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các chi cục DTNN khu vực I, II, IV, XIII xuất cấp 307 tấn gạo dự trữ quốc gia, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường dự bị đại học dân tộc Trung ương, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn; Trường dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, Trường dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh theo kế hoạch phân bổ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đối với học kỳ II, năm học 2025 - 2026, Cục DTNN giao 15 chi cục DTNN thực hiện xuất cấp hơn 48.664 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển và bàn giao cho 31 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh. Trong đó, nhiều đơn vị được giao xuất cấp với khối lượng lớn và tới nhiều tỉnh, thành phố, như: Chi cục DTNN khu vực I được giao xuất cấp hơn 3.651 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển và bàn giao cho 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La); Chi cục DTNN khu vực IV được giao xuất cấp hơn 15.622 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển và bàn giao cho 4 tỉnh (Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng)…

Lãnh đạo Cục DTNN chỉ đạo 15 chi cục DTNN khu vực khẩn trương báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND 31 tỉnh, thành phố sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ ngay đầu học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Các chi cục DTNN khu vực trực tiếp vận chuyển gạo đến các trường dự bị đại học, Trường Hữu Nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao; tổ chức vận chuyển, giao gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố trên phương tiện vận chuyển của bên giao hàng tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh, thành phố.

Chi cục trưởng các chi cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các đơn vị kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.