Tạo nền tảng cho hộ kinh doanh hoạt động minh bạch, hiện đại

Nghị định số 68/2026/NĐ-CP:

(TBTCO) - Nghị định số 68/2026/NĐ-CP được ban hành với nhiều quy định mới, tạo bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý thuế; đồng thời giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự kê khai doanh thu và quản lý hoạt động kinh doanh một cách minh bạch, hiện đại hơn.

Nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Ngày 5/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với nhiều quy định mới thu hút được sự quan tâm của đông đảo hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân, như quy định về ngưỡng doanh thu tính thuế; chi phí được trừ khi tính thuế; các khoản chi được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân, hay quy định bắt buộc phải thông báo số tài khoản nhận tiền kinh doanh cho cơ quan thuế…

Cụ thể, theo quy định mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế.

Công chức Thuế tỉnh Ninh Bình tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế đến hộ kinh doanh. Ảnh: TN

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm trên 500 triệu đồng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu bằng tỷ lệ phần trăm nhân (x) doanh thu. Tỷ lệ phần trăm và doanh thu tính thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm người đại diện hộ kinh doanh (cá nhân kinh doanh) có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng thực hiện nộp thuế theo quy định tại Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững “Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai phương pháp quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và thuận tiện, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, giảm chi phí tuân thủ và hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững”. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân, trường hợp cá nhân có nhiều ngành, nghề kinh doanh áp dụng các mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân khác nhau hoặc có nhiều địa điểm kinh doanh, thì cá nhân được áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh do cá nhân lựa chọn theo phương án có lợi nhất, nhưng tổng mức trừ không vượt quá 500 triệu đồng trong một năm đối với doanh thu của toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Trường hợp doanh thu từ ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được trừ tiếp mức chưa trừ hết vào doanh thu của một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh khác cho đến khi tổng mức trừ đủ 500 triệu đồng.

Một quy định khác thu hút sự quan tâm của hộ kinh doanh là: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán từ năm 2025 trở về trước và đã được xác định mức thuế khoán (bao gồm cả trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất, kinh doanh dẫn đến doanh thu khoán thuế thay đổi từ 50% trở lên) theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khi chuyển sang thực hiện kê khai thuế kể từ ngày 1/1/2026, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước, không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, trừ trường hợp cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Triển khai cao điểm đồng hành cùng hộ kinh doanh

Chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tổ chức ngày 9/3, Phó Cục trưởng Cục Thuế - Mai Sơn khẳng định, việc đổi mới phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là bước đi phù hợp với xu hướng hiện đại hóa quản lý thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng giữa các thành phần kinh tế. Ngành Thuế xác định phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, trong đó chú trọng các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn để hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ quy định và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, trong quá trình triển khai chính sách thuế mới, công tác truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời sẽ giúp người dân và hộ kinh doanh hiểu đúng bản chất của chính sách, tránh những hiểu lầm không cần thiết, đặc biệt là những lo ngại cho rằng, việc thay đổi phương thức quản lý thuế đồng nghĩa với việc tăng gánh nặng thuế.

Hướng đi phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thuế Các chuyên gia cho rằng, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP được ban hành đã cụ thể hóa các quy định trong Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, đặc biệt là việc phân nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mức doanh thu để áp dụng phương pháp quản lý thuế phù hợp. Nghị định mới chuyển từ quản lý thuế dựa trên ước lượng sang quản lý dựa trên dữ liệu và doanh thu thực tế. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa hệ thống thuế.

Để hỗ trợ người nộp thuế, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 10/3. Trong thời gian cao điểm, cơ quan thuế các cấp sẽ triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới; tổ chức các hội nghị tập huấn, đối thoại để giải đáp vướng mắc. Đồng thời thiết lập các tổ hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn kinh doanh; hướng dẫn các nội dung thực hành về đăng ký thuế, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử; tăng cường các kênh hỗ trợ trực tuyến để tiếp nhận và giải đáp kịp thời phản ánh của người nộp thuế.

Bà Lê Thị Chinh - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế) thông tin, ngành Thuế đã phát hành sổ tay hướng dẫn thuế dành cho hộ kinh doanh, trong đó nêu rõ cách đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, sử dụng hóa đơn điện tử...

Sổ tay sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, các website của Thuế địa phương, qua các nhà cung cấp giải pháp. Trường hợp hộ kinh doanh chưa có thiết bị điện tử như điện thoại thông minh... để tiếp cận tài liệu này, thì cơ quan thuế sẽ in ra và gửi đến tận tay bà con. Mục tiêu là giúp các hộ kinh doanh hiểu và thực hiện chính sách một cách thuận tiện nhất.

Theo bà Lê Thị Chinh, tài liệu này hướng dẫn các hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế, thì nộp các loại thuế gì, khi nào nộp; thuế suất đối với từng lĩnh vực hoạt động như bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, ăn uống, chăm sóc... thì thuế suất là bao nhiêu.

Đối với hoàn thuế, hộ kinh doanh được hoàn thuế khi nào, để được hoàn thuế thì phải chuẩn bị gì..., trong sổ tay cũng hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đưa ra những tình huống đặc biệt lưu ý với hộ kinh doanh như mở thêm địa điểm mới thì cần phải làm gì, thủ tục để thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh như thế nào...