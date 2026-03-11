Xôn xao khu “đất vàng” làm dự án bất động sản, Trường Đại học Bách Khoa lên tiếng

(TBTCO) - Trước thông tin một doanh nghiệp bất động sản đề xuất di dời khu đất 268 Lý Thường Kiệt (quận 10 cũ) gây ra những phản ứng của báo chí và người dân thì mới đây Trường Đại học Bách Khoa đã chính thức lên tiếng để làm rõ định hướng phát triển và quy hoạch thời gian tới.

Một góc sân Trường Đại học Bách Khoa vào đầu tháng 3/2026. Ảnh: HCMUT.VN

Làm việc với thành phố về chủ trương di dời và mở rộng

Tối ngày 10/3, Trường Đại học Bách Khoa đã cung cấp thông tin về định hướng phát triển và quy hoạch cơ sở của Trường trong thời gian tới.

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho biết, là một trường thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường thành lập năm 1957 với tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật.

Trải qua nhiều biến động cùng lịch sử đất nước và TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa vẫn giữ vững vị trí là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam và là trường đại học kỹ thuật quan trọng của cả nước.

Trường hiện có 667 giảng viên trên tổng số 1.061 viên chức, người lao động với 16 Giáo sư, 128 Phó Giáo sư và 284 Tiến sỹ. Quy mô đào tạo của Trường gồm 27 ngành bậc Tiến sĩ, 30 ngành bậc Thạc sĩ và 44 ngành bậc Đại học với tổng số khoảng 28.000 học viên, sinh viên.

Trường có 11 khoa chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ quan trọng, đồng thời phát triển các ngành liên quan đến quản lý và kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên ngành.

Theo quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 19/1/2026 phê duyệt Chương trình Phát triển Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm hàng đầu châu Á, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm đại học - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia, thực hiện tốt sứ mệnh phát triển nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên đầu tư và phát triển dẫn dắt các lĩnh vực trọng điểm, gồm khoa học cơ bản; kỹ thuật - công nghệ then chốt; công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ số… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Với vai trò là thành viên nòng cốt của hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa đặt tầm nhìn được công nhận toàn cầu là trường đại học hàng đầu trong khu vực về đào tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo. Trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn mực quốc tế, hướng đến tăng số lượng nhóm ngành được xếp hạng trong top 100 theo bảng xếp hạng QS ASIA.

Thực hiện Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành, khoảng đầu tháng 3/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh đã mời các đơn vị liên quan, trong đó có Đại học Quốc gia và Trường Đại học Bách khoa, tham gia trao đổi về định hướng quy hoạch và phát triển cơ sở của Nhà trường.

Một buổi ngoại khoá của các sinh viên Đại học Bách Khoa. Ảnh: HCMUT.VN

Mong muốn nghiên cứu kỹ lưỡng

Theo Trường Đại học Bách Khoa, trên thực tế, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường hiện đang gặp một số hạn chế. Cụ thể:

Cơ sở 1 tại 268 Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08 ha chưa được cấp giấy chủ quyền sử dụng đất, phần lớn công trình, hạng mục được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển mới.

Hơn nữa, trong khuôn viên trường còn tồn tại 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha chưa được xử lý, dẫn đến những khó khăn khi cấp quyền sử dụng đất. Chính vì thế, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng ở cơ sở này chủ yếu là cải tạo sửa chữa và chỉnh trang, không được mở rộng và đầu tư xây dựng mới.

Cơ sở 2 tại phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh có diện tích khoảng 25,3 ha, nhưng tỷ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 mới đạt xấp xỉ 30%, trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn. Việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Những hạn chế nêu trên cùng với quy mô khoảng 28.000 học viên, sinh viên hiện tại và ước tính 35.000 đến 40.000 học viên, sinh viên các hệ đào tạo trong 5 đến 10 năm tới theo chiến lược phát triển, nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo, nghiên cứu là cấp bách.

Ngoài ra, Trường cần đảm bảo tuân theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích đất, hạ tầng giảng dạy, phòng thí nghiệm… phù hợp với quy mô người học và chất lượng đào tạo tương xứng.

Yêu cầu này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương đổi mới theo các nghị quyết của Trung ương liên quan đến giáo dục đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định các trường đại học, đặc biệt là các trường kỹ thuật, giữ vai trò trung tâm trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới cũng nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng cường năng lực nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Bách Khoa cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển nhà trường theo kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Việc đầu tư hoàn chỉnh, hiện đại cơ sở vật chất sẽ góp phần đắc lực hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.