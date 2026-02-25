Trong năm 2026, Quảng Ngãi dự kiến thu hơn 3.300 tỷ đồng tiền sử dụng đất từ việc đấu giá quyền sử dụng đất của 62 dự án, trong đó ưu tiên các dự án khả thi, có giải pháp, lộ trình cụ thể.

Sẽ đấu giá 62 dự án

Theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh, dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026 được giao hơn 3.300 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và căn cứ dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2026 (Kế hoạch) để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quảng Ngãi dự kiến đấu giá 62 dự án trong năm 2026.

Theo dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi, nguồn thu từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất gồm các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (42 dự án); các dự án do các địa phương thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất (4 dự án); các dự án thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026 (6 dự án); dự án khu dân cư, khu đô thị thông qua đấu thầu (10 dự án).

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Phạm Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Quảng Ngãi cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành rà soát quỹ đất, rà soát các dự án, khu đất có khả năng đưa ra đấu giá.

Từ đó, Trung tâm xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, tương ứng với 2 nguồn thu chính là đấu giá các khu đất sạch để kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá các khu dân cư.

“Những khu đất chưa giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư hạ tầng, chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng thì kiên quyết không đưa vào kế hoạch. Chỉ đưa vào kế hoạch những dự án đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành, có khả năng triển khai thực tế” - ông Vinh nói.

Ưu tiên dự án có tính khả thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, việc huy động kịp thời nguồn lực từ quỹ đất sẽ góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Đồng thời, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất ở, hạ tầng đồng bộ phục vụ người dân.

Quảng Ngãi sẽ tổ chức họp định 2 tuần 1 lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét ban hành để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, yêu cầu các dự án đưa vào kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, có giải pháp và lộ trình tổ chức đấu giá cụ thể đối với từng dự án.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ, thúc đẩy kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách làm Tổ trưởng và thành viên là các sở, ngành liên quan; định kỳ 2 tuần tổ chức họp 1 lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất trong năm 2026 theo dự toán được giao./.