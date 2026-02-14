Thuế TP. Cần Thơ xử lý 443 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản “hai giá” trong năm 2025

(TBTCO) - Trong năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ đã xử lý 443 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có chênh lệch giá giữa hợp đồng và phụ lục hợp đồng. Số tiền truy thu, phạt và đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 29,5 tỷ đồng.

Việc hợp nhất TP. Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang đã tạo nên một không gian phát triển rộng lớn, thúc đẩy liên kết vùng và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho toàn khu vực cũng như tăng thu cho ngân sách nhà nước. Ảnh: Kỳ Phương

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, năm 2025, ngành Thuế TP. Cần Thơ đã hoàn thành 1.413 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 118% kế hoạch Cục Thuế giao.

Tổng số thuế xử lý qua kiểm tra hơn 367 tỷ đồng, trong đó số tăng thu là 83,7 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 58,1 tỷ đồng và kiến nghị giảm lỗ hơn 225,2 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm tra, số tiền thuế truy thu, tiền phạt và chậm nộp đã nộp vào ngân sách là hơn 64 tỷ đồng, đạt 77% tổng số tăng thu qua kiểm tra.

Ngoài ra, ngành Thuế TP. Cần Thơ đã triển khai 18 chuyên đề kiểm tra trọng tâm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như cơ sở lưu trú, bất động sản, thương mại điện tử, bảo hiểm, giao dịch liên kết, doanh nghiệp ngành nông, thủy sản,...

Kết quả kiểm tra đã kiến nghị xử lý về thuế là 142 tỷ đồng (chiếm 48,6% tổng số kiến nghị xử lý qua kiểm tra). Tổng số tăng thu ngân sách là 25 tỷ đồng, kiến nghị giảm lỗ gần 115 tỷ đồng và giảm khấu trừ là hơn 2 tỷ đồng.

Đối với hoạt động chống thất thu trong kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ đã xử lý 443 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản có chênh lệch giá giữa hợp đồng và phụ lục hợp đồng, với số tiền truy thu, phạt và đã nộp vào ngân sách nhà nước là 29,47 triệu đồng.

Song song đó, Thuế TP. Cần Thơ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế như: ban hành 844.879 lượt thông báo nợ thuế, công khai và gửi tin nhắn 142.001 lượt, ban hành 4.129 quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ, tạm hoãn xuất cảnh đối với 517 trường hợp nợ thuế. Số tiền thuế nợ thu được là 4.679 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử lũy kế năm 2025, trên địa bàn TP. Cần Thơ có 20.286 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng số lượng hóa đơn điện tử người nộp thuế đã sử dụng lũy kế đến thời điểm hiện tại trên 224,98 triệu hóa đơn.

Kết quả đối với hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, số cơ sở kinh doanh đã đăng ký trong năm 2025 là 7.301 (bao gồm 3.543 doanh nghiệp và 3.758 hộ kinh doanh), số lượng hóa đơn sử dụng trong năm 2025 là hơn 175,22 triệu hóa đơn.

Trước đó, như Báo Tài chính – Đầu tư thông tin, kết quả thu ngân sách cả năm 2025 là 25.805 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán pháp lệnh, tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu thuế phí không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận cổ tức đạt 16.626 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán pháp lệnh, tăng 10,9% so cùng kỳ.

Giải thích về lý do tăng thu, ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế TP. Cần Thơ nhận định, nguyên nhân do tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Cần Thơ mới tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt khá. Năm 2025, thành phố đạt mức tăng trưởng bình quân 7,23%/năm.

Ông Phan Tiến Lân cũng cho hay, cuối năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai đồng bộ với việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và Tổ thường trực phục vụ nhiệm vụ xóa bỏ thuế khoán, ban hành kế hoạch chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.