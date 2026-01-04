42 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trúng thưởng hoá đơn may mắn trên địa bàn TP. Cần Thơ

(TBTCO) - Thuế TP. Cần Thơ vừa công bố danh sách 42 đơn vị trúng thưởng Chương trình hoá đơn may mắn quý III/2025. Giải thưởng bao gồm 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 9 giải nhì, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng; 12 giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 20 giải khuyến khích.

Tính đến ngày 19/12/2025, tổng thu nội địa TP. Cần Thơ đạt 23.997 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán. Ảnh: Kỳ Phương

Kết quả trúng thưởng nêu trên được Thuế TP. Cần Thơ công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thuế thành phố Cần Thơ (https://cantho.gdt.gov.vn).

Thuế TP. Cần Thơ khuyến cáo, theo thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn”, thời gian nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình "Hoá đơn may mắn” quý III/2025 (ngày 25/12/2025). Quá thời hạn trên, kết quả lựa chọn hoá đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Về công tác thu thuế trên địa bàn TP. Cần Thơ, trước đó như TBTCVN thông tin, từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn của Chính phủ, TP. Cần Thơ (mới) được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng vào TP. Cần Thơ. Sau quá trình sắp xếp, tổng dự toán thu ngân sách năm 2025 trên địa bàn TP. Cần Thơ (mới) được giao là 23.937 tỷ đồng.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ nhận định, nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Việc hợp nhất 3 địa phương gồm: Sóc Trăng, Hậu Giang, TP. Cần Thơ đã tạo nên một không gian phát triển rộng lớn, thúc đẩy liên kết vùng và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho toàn khu vực.

Ngành Thuế TP. Cần Thơ triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2025 trong bối cảnh toàn bộ hệ thống chính trị tập trung triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách, mà trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Để đạt được mục tiêu trên, Thuế TP. Cần Thơ đã nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực; đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế tại bàn, kiểm tra theo các chuyên đề; đôn đốc thu hồi nợ thuế cũng như khai thác tăng thu, chống thất thu trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại điện tử, hộ kinh doanh;...

Song song đó, ngành Thuế TP. Cần Thơ cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu đẩy nhanh tiến độ ban hành giá đối với các dự án đã quyết định giao đất trên địa bàn, làm cơ sở khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất vốn còn nhiều tiềm năng trên địa bàn.

Tính đến ngày 19/12/2025, tổng thu nội địa TP. Cần Thơ đạt 23.997 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, trong đó thu thuế phí đạt 15.484 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán. 10/13 Thuế cơ sở trực thuộc đã hoàn thành đạt, vượt dự toán, trong đó tiêu biểu có nhiều đơn vị đã xuất sắc thu vượt trên 20%, 30% so với dự toán được giao.