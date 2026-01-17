(TBTCO) - Sở Công thương TP. Cần Thơ đã phối hợp cùng Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Tăng cường kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp” với chủ đề “Vững nền tảng - Sẵn sàng bứt phá 2026”, thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp SME tại Cần Thơ.

Hội nghị “Tăng cường kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp” với chủ đề “Vững nền tảng - Sẵn sàng bứt phá 2026” đã mang đến một diễn đàn thiết thực cho các cơ quan quản lý, ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp cùng gặp gỡ, trao đổi và định hướng. Trong vai trò đơn vị đồng hành trọng tâm, ABBANK đã chung tay cùng Sở Công thương Cần Thơ tổ chức chương trình, góp phần tăng cường phối hợp giữa chính quyền - ngân hàng - doanh nghiệp.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu cam kết triển khai các hoạt động phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp SME. Ảnh: ABBANK

Thông qua hội nghị, ngành Công thương hy vọng đẩy mạnh kết nối giữa tổ chức tài chính với các doanh nghiệp để có được nguồn vốn tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi sâu rộng về những khó khăn doanh nghiệp SME đang đối mặt như áp lực dòng tiền, chi phí sản xuất, khó khăn tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng, cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, cũng như định hướng giải pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý và các đối tác tài chính.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu cam kết triển khai các hoạt động phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp SME trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất - kinh doanh và mở rộng hợp tác. Cùng với đó, việc hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra.

Ông Đỗ Lam Điền - Thành viên Ban điều hành ABBANK chia sẻ tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Lam Điền - Thành viên Ban điều hành ABBANK chia sẻ: “ABBANK cam kết đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp SME, không chỉ từ các giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vốn và thanh khoản, mà còn đặc biệt chú trọng đến việc lắng nghe, thấu hiểu khó khăn thực tế của doanh nghiệp. Từ đó, cùng xây dựng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phù hợp giúp doanh nghiệp SME củng cố nền tảng và sẵn sàng bứt phá trong năm 2026 và những giai đoạn tiếp theo”./.