Sáng ngày 4/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.052 VND, tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,67%, hiện ở mức 99,05 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 223.844 - 26.248 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.974 - 26.304 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.974 đồng 26.304 đồng Vietinbank 26.010 đồng 26.298 đồng BIDV 26.002 đồng 26.298 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.829 - 30.758 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.607 đồng 31.168 đồng Vietinbank 29.890 đồng 31.250 đồng BIDV 30.134 đồng 31.393 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 - 167 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.52 đồng 170.71 đồng Vietinbank 161.82 đồng 171.32 đồng BIDV 163.05 170.70 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 4/3/2026, tăng 84 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.657 - 26.777 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,67%, hiện ở mức 99,05 điểm.

Đồng USD ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, vươn lên các đỉnh cao nhất trong nhiều tháng so với đồng EUR, Bảng Anh và Yên Nhật, khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lạm phát toàn cầu kéo dài, đồng thời kích hoạt làn sóng tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn trên diện rộng.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD tăng vọt so với đồng EUR, khiến đồng tiền chung châu Âu giảm 0,6%, xuống còn 1,1616 USD. Trước đó trong phiên, đồng EUR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2025.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,2% lên 157,61 Yên, sau khi trước đó leo lên mức cao nhất kể từ ngày 23/1, thời điểm Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York được cho là đã tiến hành kiểm tra lãi suất đối với cặp tỷ giá USD/JPY.

Đồng Bảng Anh giảm 0,3% trong ngày so với đồng USD, xuống còn 1,3361 USD, sau khi trước đó chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12. Đồng tiền này vốn đã suy yếu do những khó khăn kinh tế và chính trị trong nước.

Đồng USD cũng tăng so với đồng Franc Thụy Sĩ, lên 0,7812 Franc, tương đương mức tăng 0,2%. Trước đó trong phiên, đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 so với đồng tiền này.

Ở chiều ngược lại, đồng Franc Thụy Sĩ tăng giá so với đồng EUR, khi đồng tiền chung châu Âu giảm 0,4% xuống còn 0,9076 Franc./.