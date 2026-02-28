Sáng ngày 28/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.044 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,15%, hiện ở mức 97,64 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.849 - 26.253 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.820 - 26.230 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.820 đồng 26.230 đồng Vietinbank 25.680 đồng 26.220 đồng BIDV 25.850 đồng 26.230 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.130 - 31.091 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.925 đồng 31.503 đồng Vietinbank 29.904 đồng 31.624 đồng BIDV 30.214 đồng 31.582 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 169 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.19 đồng 171.43 đồng Vietinbank 161.36 đồng 172.86 đồng BIDV 163.50 đồng 171.69 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 28/2/2026, tăng 43 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.450 - 26.570 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,15%, hiện ở mức 97,64 điểm.

Đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu đang trên đà ghi nhận tháng tăng giá đầu tiên kể từ tháng 10/2025, dù đà tăng trước đó, được thúc đẩy bởi số liệu giá sản xuất tháng 1 cao hơn dự kiến, đã suy yếu khi giới giao dịch điều chỉnh vị thế vào cuối tháng và trước kỳ nghỉ cuối tuần. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,18% lên mức 1,1818 USD/EUR.

Tính chung cả tháng, chỉ số USD đang trên đà tăng 0,47%, đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 10/2025. Ngược lại, đồng EUR dự kiến giảm 0,25% trong tháng này, qua đó ghi nhận tháng suy yếu đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 0,1% xuống 155,95 Yên/USD trong phiên giao dịch. Dù vậy, tính chung cả tháng, đồng bạc xanh vẫn hướng tới mức tăng 0,78% so với đồng Yên Nhật.

Đồng Nhân dân tệ tạm chững lại sau chuỗi tăng kéo dài 10 phiên, khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) có động thái làm chậm đà tăng. Ngân hàng trung ương cho biết sẽ dỡ bỏ yêu cầu dự trữ rủi ro ngoại hối đối với một số hợp đồng kỳ hạn, động thái được xem là nhằm khuyến khích hoạt động mua đồng USD.

Đồng Bảng Anh giảm 0,02% xuống còn 1,3478 USD/Bảng và được dự báo sẽ chấm dứt chuỗi 3 tháng tăng liên tiếp, với mức giảm khoảng 1,53% trong tháng 2./.