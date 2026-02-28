Ngày 28/2: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/2) đồng loạt bật tăng phiên cuối tuần. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.913.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,58 USD/ounce; tăng 1,53 USD so với hôm qua.

Giá bạc đồng loạt bật tăng phiên cuối tuần. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc bật tăng, niêm yết ở mức 3.356.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.460.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.883.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.913.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.885.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.918.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.352.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.358.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 28/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.883.000 2.913.000 2.885.000 2.918.000 1 kg 76.875.000 77.673.000 76.927.000 77.824.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.891.000 2.921.000 2.892.000 2.923.000 1 kg 77.081.000 77.885.000 77.123.000 77.936.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 89,58 USD/ounce; tăng 1,53 USD so với ngày 27/2.

Thị trường bạc thế giới đã ghi nhận nhịp tăng ấn tượng ngay từ những tháng đầu năm. Tuy nhiên, sau giai đoạn bứt phá mạnh, giá kim loại quý này hiện bước vào trạng thái tích lũy, dao động trong biên độ hẹp và chưa xuất hiện cú tăng hay giảm đột biến mới. Dù vậy, theo đánh giá từ các quỹ ETF chuyên về bạc, triển vọng dài hạn vẫn được duy trì theo hướng khả quan, đặc biệt khi niềm tin của nhà đầu tư cá nhân chưa có dấu hiệu suy yếu.

Đáng chú ý, trong đợt điều chỉnh mạnh hồi tháng trước khi giá lùi về quanh mốc 70 USD/ounce, quỹ này vẫn ghi nhận hoạt động mua vào khi giá giảm. Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư không bị chi phối bởi yếu tố hoảng loạn ngắn hạn. Nhờ vậy, xét từ đầu năm đến nay, dòng vốn ròng vào bạc vẫn ở mức dương, tức tổng lượng mua vào vượt lượng bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 28/2/2026: