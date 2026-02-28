Ngày 28/2: Giá thép giảm, quặng sắt biến động khó đoán

Giá thép cây giao tháng 9/2026 trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hôm nay (28/2) giảm 8 Nhân dân tệ. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn biến động khó đoán, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa nhu cầu nguyên liệu giảm và những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ thực hiện thêm các biện pháp kích thích thị trường bất động sản.

Giá thép cây giao tháng 9/2026 trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây giao tháng 9/2026 trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 8 Nhân dân tệ, xuống mức 3.091 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn biến động khó đoán, khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa nhu cầu nguyên liệu giảm do việc cắt giảm sản lượng sắp xảy ra và những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ thực hiện thêm các biện pháp kích thích thị trường bất động sản.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 0,4% xuống còn 745,5 Nhân dân tệ/tấn (108,91 USD)/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3 (SZZFH6) trên sàn giao dịch Singapore giảm 0,27% xuống còn 98,4 USD/tấn.

Một số nhà sản xuất thép Trung Quốc ở khu vực phía bắc sẽ cần phải cắt giảm sản lượng ít nhất 30% từ ngày 4/3 để đảm bảo chất lượng không khí trong lành trong kỳ họp quốc hội thường niên vào ngày 5/3.

Biện pháp này sẽ làm giảm nhu cầu nguyên liệu, mặc dù giá thép cao hơn do sản lượng giảm và kỳ vọng về các chính sách kích thích trong kỳ họp quốc hội sẽ khuyến khích các nhà máy bổ sung hàng tồn kho.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải biến động trái chiều. Thép thanh cốt thép tăng 0,23%, thép cuộn cán nóng tăng 0,22% và thép dây (SWRcv1) tăng 0,35%. Trong khi đó, thép không gỉ giảm 0,66%.

Thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thép xây dựng hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 -14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.