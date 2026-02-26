Giá các dòng máy iPhone 17 ưu đãi giảm mạnh sau Tết Bính Ngọ

Đầu năm 2026 (sau Tết Bính Ngọ), giá dòng iPhone 17 series ghi nhận mức giảm mạnh. iPhone 17 tiêu chuẩn (256 GB) ở mức 24.090.000 đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max 256 GB giảm xuống khoảng 36.790.000 đồng. Đây là thời điểm vàng để khách hàng "lên đời" dế mới với giá bèo sau khi mùa cao điểm Tết qua đi.

Toàn bộ phiên bản trong dòng iPhone 17 đều được ưu đãi giảm sâu. Ảnh tư liệu

Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua. Sức mua chung không như kỳ vọng và nguồn cung dồi dào đã khiến lượng hàng tồn kho tăng lên, buộc các nhà bán lẻ phải sớm kích hoạt các chương trình giảm giá ngay đầu năm 2026.

Hiện giá iPhone 17 - 256GB ở mức 24.090.000 đồng; iPhone 17 - 512GB ở mức 30.190.000 đồng.

Trong khi đó, giá iPhone Air - 256GB: 24.790.000 đồng; iPhone Air - 512GB: 30.990.000 đồng; iPhone Air - 1TB: 36.590.000 đồng.

Giá iPhone 17 Pro - 256GB: 33.190.000 đồng; iPhone 17 Pro - 512GB: 39.590.000 đồng; iPhone 17 Pro - 1TB: 45.990.000 đồng.

Giá iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.790.000 đồng; iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.790.000 đồng; iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.790.000 đồng; iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.490.000 đồng.

So với thời điểm trong Tết khi nhu cầu đổi máy mới tăng cao, giá bán dòng iPhone 17 hiện tại tiếp tục giảm hấp dẫn hơn, là thời điểm vàng để bạn tranh thủ rinh "dế" xịn với giá "hạt dẻ".

Nhìn chung, toàn bộ phiên bản trong dòng iPhone 17 đều được ưu đãi giảm sâu. Trong đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn là phiên bản rẻ nhất, được nhiều người quan tâm nhất còn iPhone 17 Pro Max vẫn là "vua flagship" được săn đón./.