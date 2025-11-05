Giá iPhone 17 giảm mạnh chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt

Chỉ hơn một tháng sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, thị trường iPhone 17 series đang diễn ra một kịch bản hoàn toàn khác biệt. Tình trạng khan hàng như mọi năm đã không xuất hiện, thay vào đó, nhiều model bắt đầu rớt giá mạnh.

Giá iPhone 17 series mới nhất tháng 11/2025 giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Hơn 1 tháng sau khi iPhone 17 series chính thức mở bán ở Việt Nam, thị trường không xuất hiện tình trạng khan hàng như những năm trước. Các phiên bản Pro và Pro Max, vốn được ưa chuộng nhất đều có sẵn, thậm chí những màu hiếm như vàng cũng đáp ứng đủ cho khách. Thông thường, iPhone mới mở bán sẽ giữ giá vài tháng nhưng năm nay chỉ sôi động vài ngày đầu rồi nhanh chóng chững lại và rớt giá.

Sức mua chung không như kỳ vọng và nguồn cung dồi dào đã khiến lượng hàng tồn kho tăng lên, buộc các nhà bán lẻ phải sớm kích hoạt các chương trình giảm giá chỉ sau một tháng mở bán. Hiện, iPhone 17 bản 256GB đang được niêm yết khoảng 24.690.000 đồng, giảm 300.000 đồng so với 1 tháng trước; bản 512GB giảm mạnh 1.000.000 đồng còn 30.590.000 đồng.

Ở các dòng cao hơn, như: iPhone 17 Pro 256GB cũng giảm 1.000.000 đồng còn 33.490.000 đồng; bản 1TB giảm 2.000.000 đồng còn 45.990.000 đồng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max giảm 200.000 đồng đến khoảng 1.000.000 đồng cho các phiên bản từ 256 GB, bản 2TB giảm 1.000.000 còn 62.990.000 đồng./.