Giá iPhone 16 Pro, 16 Pro Max tháng 10/2025 giảm mạnh khi iPhone 17 ra mắt

(TBTCO) - Đầu tháng 10, giá iPhone 16 đang giảm mạnh chưa từng có, đặc biệt bản 16 Pro và 16 Pro Max tiếp tục hút khách nhờ giá hời khi iPhone 17 ra mắt. Với mức giá trải dài từ 15.250.000 đồng - 41.590.000 đồng, iPhone 16 vẫn là dòng sản phẩm đa dạng, dễ dàng phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Giá iPhone 16 Pro và 16 Pro Max tiếp tục hút khách nhờ giá hời. Ảnh tư liệu

Việt Nam là một trong những thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất thế giới. Ghi nhận từ các đại lý lớn trong ngày đầu mở bán, tất cả các phiên bản iPhone 17 đều “cháy hàng” chỉ sau vài phút, khẳng định sức hút của dòng smartphone cao cấp này đối với người tiêu dùng Việt.

Tuy nhiên, chính sự khan hàng của iPhone 17 lại vô tình tạo nên cơn sốt giảm giá cho iPhone 16. Nhiều mẫu đang được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giảm sâu, thậm chí xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt. Trong đó, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max dù đã bị Apple ngừng sản xuất nhưng vẫn còn nguồn hàng chính hãng VN/A mới fullbox tại Việt Nam, trở thành lựa chọn “hời” cho những ai không kịp sở hữu iPhone 17.

Ở nhóm giá rẻ, iPhone 16e hiện chỉ từ 15.250.000 đồng, được xem là chiếc iPhone có tốc độ giảm giá nhanh nhất. Dù không nổi bật về thiết kế, nhưng đây vẫn là lựa chọn hấp dẫn hơn nhiều so với các thế hệ iPhone SE trước đây, đặc biệt cho người dùng cần máy chính hãng, bền bỉ trong tầm giá.

iPhone 16 tiêu chuẩn với thiết kế mới và tính năng cân bằng cũng ghi nhận mức giá từ 18.590.000 đồng, dễ tiếp cận hơn và vẫn đủ sức hút với khách Việt. Đây được xem là phiên bản "đáng tiền" cho những ai muốn trải nghiệm dòng 16 nhưng không cần đến cấu hình cao cấp.

iPhone 16 Plus vốn không được đánh giá cao khi mới ra mắt, nay bất ngờ tăng doanh số nhờ ưu thế màn hình lớn, pin dung lượng cao và giá mềm hơn nhiều so với Pro Max. Việc Apple khai tử dòng Plus trên iPhone 17 để thay thế bằng iPhone Air càng khiến iPhone 16 Plus trở thành phiên bản "hiếm có khó tìm".

iPhone 16 Pro cũng là mẫu máy gây chú ý. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu năng ngang ngửa Pro Max, đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tối ưu chi phí. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max vẫn giữ vững vị thế "vua doanh số".

Bảng giá các dòng máy iPhone 16 mới nhất tháng 10/2025

Giá iPhone 16 Pro Max: iPhone 16 Pro Max 256GB: 29.690.000 đồng; iPhone 16 Pro Max 512GB: 35.950.000 đồng; iPhone 16 Pro Max 1TB: 41.590.000 đồng.

Giá iPhone 16 Pro: iPhone 16 Pro 128GB: 24.490.000 đồng; iPhone 16 Pro 256GB: 27.290.000 đồng; iPhone 16 Pro 512GB: 33.890.000 đồng; iPhone 16 Pro 1TB: 38.890.000 đồng.

Giá iPhone 16 Plus: iPhone 16 Plus 128GB: 21.690.000 đồng; iPhone 16 Plus 256GB: 24.790.000 đồng; iPhone 16 Plus 512GB: 29.390.000 đồng.

Giá iPhone 16: iPhone 16 128GB: 18.590.000 đồng; iPhone 16 256GB: 21.690.000 đồng; iPhone 16 512GB: 27.790.000 đồng.

Giá iPhone 16e: iPhone 16e - 128GB: 15.250.000 đồng; iPhone 16e - 256GB: 18.350.000 đồng; iPhone 16e - 512GB: 24.150.000 đồng./.