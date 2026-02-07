Ngày 7/2: Giá cà phê đảo chiều tăng trở lại, hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (7/2) đảo chiều tăng từ 800 - 1.200 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 94.600 - 95.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao động trong khoảng 94.600 - 95.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đảo chiều tăng từ 800 - 1.200 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay đảo chiều tăng từ 800 - 1.200 đồng/kg. Hiện cà phê trong nước giao động trong khoảng 94.600 - 95.800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đảo chiều tăng mạnh 1.100 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 95.800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 95.800 đồng/kg, tăng mạnh 1.200 đồng/kg so. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 94.600 đồng/kg, cũng tăng 800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều sụt giảm sâu đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 lao dốc, giảm 114 USD/tấn, xuống mức 3.708 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm sâu 112 USD/tấn, đạt mức 3.427 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm mạnh đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tiếp tục giảm 8,15 cent/lb, xuống mức 300,25 cent/lb. Cùng chiều, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tiếp tục giảm 5,9 cent/lb, đạt mức 275,9 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 386,5 cent/lb, đảo chiều giảm sâu 13,3 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12/2026 lại ghi nhận tăng nhẹ 1,5 cent/lb, lên mức 342,85 cent/lb.

Giá tiêu giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận đồng loạt giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu giao dịch ở mức 148.000 đồng/kg, giảm mạnh 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. TYại TP. Hồ Chí Minh thu mua hồ tiêu với giá 148.500 đồng/kg. Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg, giảm mạnh 1.000 đồng.

Giá tiêu Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 150.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Đây là 2 địa phương có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.720 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đạt mức 9.247 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.200 USD/tấn..

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.