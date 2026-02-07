Ngày 7/2: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam bật tăng mạnh

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay (7/2) bật tăng mạnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam tăng 14 USD/tấn, lên mức 440 - 444 USD/tấn; giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng 6 USD/tấn, đạt 362 - 366 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tương tự mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.650 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại bình giá so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tăng mạnh so với phiên hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam tăng 14 USD/tấn, lên mức 440 - 444 USD/tấn; giá gạo trắng 5% tấm cũng tăng 6 USD/tấn, đạt 362 - 366 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 413 USD/tấn. Còn tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% được báo giá trong khoảng 352 - 356 USD/tấn, giảm nhẹ 1 USD/tấn. Tuy nhiên, giá gạo đồ 5% tấm tăng 3 USD/tấn, lên mức 354 - 358 USD/tấn. Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm cũng giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 368 - 372 USD/tấn./.