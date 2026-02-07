Ngày 7/2: Giá cao su thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung bị thắt chặt

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (7/2) hầu như tăng trở lại khi đồng Yên tiếp tục suy yếu và nguồn cung cao su tại Đông Nam Á bước vào giai đoạn thấp điểm. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá cao su nguyên liệu tiếp tục đi ngang khi các doanh nghiệp lớn giữ ổn định mặt bằng thu mua.

Giá cao su thế giới hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,8% (130 Nhân dân tệ) về mức 16.245 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,3% (0,2 Baht) lên mức 63,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 đi ngang mức 330 Yên/kg.

Trong khi đó, trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 được giao dịch lần cuối ở mức 188,1 US cent/kg, giảm 0,9% tính đến 07:00 GMT.

Trong khi đó, giá cao su Nhật Bản kỳ hạn xa tăng hai phiên liên tiếp khi đồng yên tiếp tục suy yếu và nguồn cung cao su tại Đông Nam Á bước vào giai đoạn thấp điểm.

Trên Sở Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 tăng 3,9 Yên, tương đương 1,13% lên 348,1 Yên/kg (khoảng 2,22 USD/kg).

Ngược lại, tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,86% xuống 16.175 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien hoạt động mạnh nhất giao tháng 3 trên SHFE giảm sâu 460 Nhân dân tệ, tương đương 3,45%, còn 12.855 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.