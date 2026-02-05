Ngày 5/2: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt chìm trong sắc đỏ

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (5/2) đồng loạt chìm trong sắc đỏ, phản ánh làn sóng điều chỉnh mạnh của thị trường hàng hóa toàn cầu. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tiếp tục đi ngang. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 5 Nhân dân tệ về mức 16.175 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm nhẹ 0,2%, về mức 63,3 baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,2% (0,5 Yên) về mức 329,8 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 được giao dịch gần nhất ở mức 184,7 US cent/kg, giảm 2,3%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản đi xuống do chịu áp lực từ nhu cầu nội địa suy yếu, trong khi đà hồi phục của thị trường hàng hoá nói chung đã hỗ trợ giá cao su của Trung Quốc và Singapore hạn chế mức giảm.

Tại Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 giảm 4,2 Yên, tương đương 1,22% xuống còn 339,1 Yên/kg. Ngược lại, tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 40 Nhân dân tệ, tương đương 0,25% lên 16.180 Nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng cao su butadien hoạt động mạnh nhất giao tháng 3 tăng 125 Nhân dân tệ, tương đương 0,96% lên 13.185 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.