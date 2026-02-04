Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể tiếp tục tăng mạnh

Giá xăng dầu trong nước ngày mai (5/1) dự báo có thể tiếp tục tăng mạnh. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng dự báo có thể tăng từ 271 - 312 đồng/lít. Tương tự, giá dầu có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 509 - 714 đồng/lít.

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước ngày mai có thể tiếp tục tăng 1,4 - 4,9%. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước được dự báo nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành vào ngày mai (5/2), khi thị trường năng lượng thế giới vẫn biến động theo chiều hướng bất lợi cho giá bán lẻ. Diễn biến địa chính trị, thời tiết và tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục là những yếu tố chi phối xu hướng giá.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới bật tăng sau cú giảm sâu trước đó. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 4/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 66,79 USD/thùng, tăng 0,74% (tương đương tăng 0,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,64 USD/thùng, tăng 0,80% (tương đương tăng 0,50 USD/thùng).

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (5/2). Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai dự báo có thể tiếp tục tăng 1,4 - 4,9%. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 312 đồng (1,7%) lên mức 18.642 đồng/lít và xăng RON 95-III tăng 271 đồng (1,4%) lên mức 19.111 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu hỏa có thể tăng 509 đồng (2,8%) lên 18.679 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 563 đồng (3,1%) lên 18.733 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 714 đồng (4,9%) lên mức 15.344 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tiếp tục tăng.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 29/1), giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt tăng so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh lên mức 18.339 đồng/lít, tăng 56 đồng/lít; xăng RON 95-III tăng 214 đồng/lít, lên mức 18.845 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng ghi nhận mức tăng khá mạnh. Dầu diesel 0.05S có giá 18.173 đồng/lít, tăng 473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, lên mức 18.176 đồng/lít; trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 761 đồng/kg, lên mức 14.633 đồng/kg./.