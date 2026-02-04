Ngày 4/2: Giá heo hơi chững lại sau phiên lao dốc mạnh

Giá heo hơi hôm nay (4/2) giảm nhẹ tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung, trong khi thị trường miền Nam duy trì ổn định. Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước có dấu hiệu chững lại sau phiên lao dốc mạnh hôm trước.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại một số địa phương điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Lạng Sơn, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 76.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại duy trì ổn định. Trong đó, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai và Điện Biên giữ giá 77.000 đồng/kg. heo hơi tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Lai Châu và Phú Thọ tiếp tục được giao dịch ở mức 76.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 76.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng neo ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ giá 76.000 đồng/kg, Hà Tĩnh và Gia Lai duy trì mức 75.000 đồng/kg, Đắk Lắk ổn định ở 76.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 77.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay đi ngang. Theo đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh cùng giữ mức 77.000 đồng/kg. Tây Ninh và Đồng Tháp ổn định ở 76.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cần Thơ duy trì giá 74.000 đồng/kg, Vĩnh Long ở mức 73.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 77.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, trong khi mặt bằng giá tại nhiều tỉnh vẫn đi ngang. Khu vực miền Nam ổn định, chưa ghi nhận biến động mới, cho thấy thị trường đang chững lại sau đợt giảm sâu trước đó./.