Ngày 4/2: Giá dầu thế giới bật tăng sau cú giảm sâu trước đó

Giá dầu thế giới hôm nay (4/2) bật tăng nhẹ sau cú giảm sâu trước đó, khi thị trường cân nhắc nguồn cung phục hồi và khả năng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 66,79 USD/thùng, tăng 0,74%; giá dầu WTI ở mốc 62,64 USD/thùng, tăng 0,80%.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 4/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 66,79 USD/thùng, tăng 0,74% (tương đương tăng 0,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,64 USD/thùng, tăng 0,80% (tương đương tăng 0,50 USD/thùng).

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi giảm hơn 4% ở phiên trước đó, khi giới đầu tư đánh giá triển vọng nguồn cung toàn cầu cũng như khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, giá dầu chịu áp lực từ triển vọng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, việc khôi phục một phần sản lượng tại mỏ Tengiz của Kazakhstan, cùng với việc các nhà sản xuất Mỹ đưa sản lượng trở lại sau các đợt bão mùa đông.

Giá dầu lao dốc hơn 4% trong phiên thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington, phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng song phương. Các quan chức hai nước cho biết Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán hạt nhân vào ngày thứ Sáu tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Kazakhstan, sản lượng dầu ở mỏ Tengiz - một trong những mỏ lớn nhất thế giới đã tiếp tục phục hồi trong những ngày gần đây, đạt gần 20% công suất vào Chủ nhật, sau khi bị gián đoạn hoàn toàn hồi giữa tháng 1.

Tại Mỹ, các nhà sản xuất dầu thô tiếp tục đưa giếng khoan trở lại hoạt động trong ngày thứ Hai. Hiện chỉ còn khoảng 0,7% tổng sản lượng dầu của Mỹ vẫn bị gián đoạn sau cơn bão mùa đông nghiêm trọng xảy ra hồi tháng trước.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang ở trạng thái cân bằng, trong khi nhu cầu dự kiến sẽ tăng dần vào các tháng 3 và 4. Phát biểu này được đưa ra khi ông được hỏi về định hướng chính sách sản lượng của nhóm OPEC+.

Trước đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, trong đó có Nga, đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng trong tháng 3 tại cuộc họp diễn ra vào Chủ nhật./.